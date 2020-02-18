الطلبات المسبقة على الهاتف Galaxy Z Flip تنفد أيضًا في الفلبين

فاطمة أيت طالب - دبي - في يوم الجمعة الماضي تم عرض الهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية حيث شهدت النسخة المفتوحة ونسخة شركة الإتصالات المحلية AT&T طلبًا كبيرًا لدرجة نفدت في غضون بضع ساعات. الآن، إتضح أن الهاتف Galaxy Z Flip خضع لنفس المعاملة في الفلبين، فقد تأكد رسميًا اليوم أن الدفعة الأولى من هذا الهاتف نفدت بالكامل بعد ثلاثة أيام من الطلبات المسبقة.

إذا سارت الأمور على هذا المنوال، فمن المرجح أن تكون شركة سامسونج قادرة على تحقيق هدفها المتمثل في بيع أكثر من 2 مليون وحدة من الهاتف Galaxy Z Flip على الصعيد العالمي.

للتذكير، الهاتف Galaxy Z Flip الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD محمية بطبقة Ultra Thin Glass، ومعالج ثماني النوى من طراز +Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل كذلك للكاميرا الواسعة الزاوية.

الهاتف Galaxy Z Flip يضم كذلك هيكل مصنوع من الألومنيوم، وبطارية بسعة 3300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W والشحن اللاسلكي بقوة 9W، فضلا عن شاشة خارجية من نوع Super AMOLED بحجم 1.1 إنش وبدقة 300×116 بكسل. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، ويضم مستشعر بصمات الأصابع على الجانب.