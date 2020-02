الصين تتهم الولايات المتحدة بالنفاق بشأن هواوي

اتهمت الصين الولايات المتحدة بالنفاق واستخدام المعايير المزدوجة في انتقاداتها لعملاقة الاتصالات الصينية هواوي، وأثارت ادعاءً سابقًا بأن واشنطن قد تجسست على هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل Angela Merkel.

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت أن شركة هواوي الصينية تشكل خطرًا على الأمن القومي، وأن معدات الشبكات الخاصة بها يمكن أن تستخدمها بكين للتجسس على المواطنين الأمريكيين، ونفت هواوي مرارًا وتكرارًا هذه الادعاءات.

ونشر (ريتشارد جرينيل) Richard Grenell، السفير الأمريكي في ألمانيا،

. @realDonaldTrump just called me from AF1 and instructed me to make clear that any nation who chooses to use an untrustworthy 5G vendor will jeopardize our ability to share Intelligence and information at the highest level.