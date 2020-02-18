شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يصنعون "بطاريات الجاذبية" العملاقة لإنتاج الكهرباء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك طرق مختلفة لتوليد الكهرباء، فالأطفال يستخدمون الليمون والبطاطا، والألمان استخدموا الأملاح المنصهرة، أما العالم الإيطالي، ألساندرو فولتا، فاستخدم أقراص الزنك والنحاس المنقوعة في محلول ملحي، وتعمل شركة سويسرية على حل مشكلة تخزين الطاقة باستخدام الجاذبية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقد وصنع الخبراء بطارية ضخمة طولها 122 مترا تقريبا مؤلفة من رافعة تملك ستة رؤوس وكتلا ثقيلة من التربة المضغوطة، ويعمل النظام على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة جاذبية محتملة، وهكذا يتم استخدام الطاقة المخزنة في البطارية وتشغيل المولد عند الحاجة عن طريق إنزال الأوزان مرة أخرى على الأرض.

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وكل برج مؤلف من رافعة أوتوماتيكية يمكنه نظريًا تخزين ما يكفي من الطاقة لتلبية احتياجات ألفين أسرة لمدة 24 ساعة، وحتى الآن، تتطلع شركات الطاقة عمومًا إلى استخدام البطاريات التقليدية المصنعة من المواد الكيميائية، مثل خلايا الليثيوم الموجودة في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. ومع أن بطاريات الليثيوم أيون باهظة الثمن وتميل إلى التآكل بسرعة.

يذكرأنه تم المبدأ الأساسي لبطارية الجاذبية منذ تسعينيات القرن التاسع عشر في شكل "تخزين مضخ"، حيث تقوم محطات توليد الطاقة الكهرومائية بضخ المياه إلى ارتفاع أعلى قبل إطلاقها على المنحدرات عبر التوربينات، كما أعلنت شركة "إينيرجي فولت"، أنه قادرة على نشر الرافعات في أي مكان تقريبا، وأكدت أن هذه الطريقة في توليد الطاقة ستصبح أرخص وأكثر متانة من البطاريات الكيميائية.