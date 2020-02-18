تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن جهاز سامسونج اللوحي Galaxy Tab A 8.4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من أجهزتها اللوحية من سلسلة “A” قريباً، ولقد رصد جهاز Galaxy Tab A اللوحي بحجم 8.4 إنش اليوم في أحدث التسريبات المصورة.

يأتي جهاز Galaxy Tab A 8.4 اللوحي من سامسونج في فئة الأجهزة المتوسطة من الشركة، حيث ينطلق خلال عام 2020 بحجم 8.4 إنش في الشاشة، مع معالج Exynos وكاميرة خلفية واحدة.

كما تشير التسريبات إلى أن جهاز Galaxy Tab A 8.4 اللوحي سيدعم دقة عرض 1920 في 1200 بيكسل، كما يدعم الجهاز رقاقة معالج Exynos 7904 ثماني الأنوية.

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أيضاً من المتوقع أن ينطلق جهاز Galaxy Tab A 8.4 اللوحي بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم الجهاز التخزين الخارجي عبر بطاقة micro-SD.

يذكر أن جهاز Galaxy Tab A 8.4 اللوحي يظهر في التسريبات المصورة بحواف علوي وسفلية أقل سماكة من الإصدار السابق Galaxy Tab A 8، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن هذا الإصدار في تسريبات جديدة لاحقاً.

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