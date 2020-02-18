TCL تكشف عن هاتف نموذجي مع شاشة مرنة بتصميم فريد من نوعه

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، كانت شركة TCL قد وعدتنا بالقدوم إلى هذا الحدث، ويبدو أن أحد الأشياء التي أرادت إظهارها للعالم كان نموذجًا لهاتف ذكي مع شاشة قابلة للسحب. نعم السحب وليس الطي.

ظهرت صور لهذا الهاتف والذي لم يتم الكشف عن إسمه حتى الآن على شبكة الإنترنت، وما زلنا نعمل على معرفة كيفية عمل هذه الشاشة القابلة للسحب فعليًا، وبالضبط ماذا يحدث عندما تقوم بإخال الجزء القابل للسحب في الطرف الآخر؟

التخمين الأفضل الآن هو أن جزءًا من الشاشة المرنة ينحني أو يلتف خلف الجزء الآخر، ولكن إلى أي مدى سيكون ذلك صحيًا للجهاز؟ وكم من التجاعيد سوف يخلق؟ من الواضح أن هذه صور رسمية، لذلك نحن الآن حزينين جدًا بسبب إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 لكوننا لن نتمكن من تجربة هذا الهاتف بأنفسنا.

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إنها بالتأكيد واحدة من أكثر الأفكار إثارة للاهتمام خلال العامين الماضيين أو نحو ذلك، ولكنها قد تواجه تحديات كبيرة قبل أن تتحول إلى منتج فعلي. ومع ذلك، كنا نقول نفس الشيء عن الهواتف القابلة للطي، والآن بدأنا نرى المزيد والمزيد من هذه الهواتف الذكية، لذلك دعونا نكون متفائلين.

العلامة التجارية TCL لا تحظى بالكثير من الإعتراف في سوق الهواتف الذكية، وخاصة خارج الصين، ولكن إطلاق شيء مميز من هذا القبيل سيُساعدها بالتأكيد في قطع شوط طويل في مهمة ترسيخ علامتها التجارية في عقول المستهلكين.