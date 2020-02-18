فاطمة أيت طالب - دبي - لم يتم الكشف عن LG G9 ThinQ أو LG V60 ThinQ اللذان كنا نأمل وصولهما، ولكن قامت شركة LG بدلاً من ذلك بالكشف عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة كجزء من سلسلة هواتف LG K Series، وتشمل هذه الهواتف الذكية الثلاثة كل من LG K61 و LG K51S و LG K41S. LG K61 شاشة Full Vision بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD

ذاكرة عشوائية بحجم 4GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق

كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل

نظام Android 10

بطارية بسعة 4000mAh LG K51S شاشة Full Vision بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD

ذاكرة عشوائية بحجم 3GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

أربع كاميرات في الخلف بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق

كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل

نظام Android 10

بطارية بسعة 4000mAh LG K41S Advertisements شاشة Full Vision بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD

ذاكرة عشوائية بحجم 3GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

أربع كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق

كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل

نظام Android 10

بطارية بسعة 4000mAh ستبدأ شركة LG ببيع هذه الهواتف الذكية الثلاثة الجديدة في الربع الثاني من هذا العام، وأول منطقة ستحصل عليها هي أمريكا الشمالية. وسيتم بعد ذلك إطلاق هذه الهواتف في الأسواق الرئيسية في كل من أوروبا وآسيا. ولحد الآن، ليست هناك أي معلومات رسمية حول الأسعار.

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كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان رسميًا عن LG K61 و LG K51S و LG K41S مع شاشات بحجم 6.5 إنش، وبطاريات بسعة 4000mAh لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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