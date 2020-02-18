متوسطة الشدة.. ’’التنبؤ بالفيضان‘‘ يكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة القادمة

كتب: ضياء السقا

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن المناطق المعرضة لسقوط أمطار، خلال الـ72 ساعة القادمة.

وقال المركز في بيان له على صفحته بالفيس بوك، إن نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار تشير إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة، الثلاثاء، على السواحل الشمالية وتقل شدتها على سيناء وخليج السويس ومحافظات الوجه البحري والقاهرة، وقد تصل شمال الصعيد.

أما يوم الأربعاء، من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة، على السواحل الشمالية الشرقية وتقل شدتها على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وخليج السويس وبعض محافظات الوجه البحري، وقد تصل القاهرة وشمال الصعيد.

وبالنسبة للخميس، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة، على أقصى السواحل الشمالية الشرقية.

وفي سياق متصل، طالب مركز التنبؤ بضرورة توخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار.

تفاصيل طقس الأربعاء

وكانت هيئة الأرصاد، قد توقعت أن يشهد الأربعاء طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى و الوجه البحري، وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا بارد انهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على جنوب سيناء والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاعه من مترين إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاعه من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة، الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12

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مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10

سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 10

أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13

موجة سيئة جديدة

وكانت هيئة الأرصاد قد أعلنت عن تعرض البلاد لموجة عدم استقرار جديدة تستمر حتى الأربعاء، يتخللها انخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اعتبارا من السبت، حيث تسقط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة.

وأضافت الأرصاد، أنه اعتبارا من الأحد تزيد كمية الأمطار لتكون من متوسطة الشدة لغزيرة وتمتد إلى مناطق من سيناء ومدن القناة، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء.

وأكدت الهيئة أنه سيصاحب ذلك انخفاضا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 ل 4 درجات لتعود لأقل من معدلاتها الطبيعية، كما تنشط الرياح يوم الأحد على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس وتؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الاحمر والمتوسط.

وعن القاهرة الكبرى فيتوقع خلال هذه الفترة، اعتبارا من الأحد أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات وتسقط الأمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة ويستمر ذلك حتى الأربعاء المقبل وتنشط الرياح يوم الأحد مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.

وناشدت هيئة الأرصاد الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.