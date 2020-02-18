شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيكل روبوتى ذكي لمساعدة المصابين بأمراض الجهاز العصبى للتحرك بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح مركز أمريكى بولاية فلوريدا الأمريكية وهو فريد من نوعه بسبب ما يقدمه المركز من خدمة هي الأولى من نوعها خاصة للمصابين بالشلل وجميع أنواع اضطرابات الجهاز العصبى وهو من تصميم يايانى برعاية شركة يوشيوكى سانكاى، حيث طرح المركز تقنية جديدة لإعادة تأهيل المرضى من ذلك النوع عن طريق تصميم هيكل على هيئة روبوت يرتديه الإنسان المصاب ويتحرك بعدها بشكل طبيعي.

يعمل الجهاز وفقا لما نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية عن طريق المفاصل الكهربائية التي تستشعر رغبة الإنسان في الحركة لتقوم تلك المفاصل بالحركة بشكل تلقائى طبقا للحركة التي يرغب الانسان فعلها، يرتبط تلك الهيكل بشكل مباشر مع الموجات الدماغية المرتبطة بالجهاز العصبي للإنسان وبالتالي تعمل على هيئة عضلة ميكانيكية يحركها الانسان دون اذن مسبق أو مفتاح مخصص لذلك.



الهيكل الخارجى

وأكدت "سى إن إن" أنه بحلول عام 2050 سوف تكون الهياكل الكهربائية تقدم المساعدة لأكثر من مليارى شخص فوق سن الـ60 والذين يعانون من أمراض الجهاز العصبي، وتوقعت ارتفاع سوق الهياكل الطبية إلى 2.8 مليار دولار بحلول 2023.

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الهيكل



هيكل روبوت