تكنولوجيا: هواوي تكشف عن هاتفها الشبابي الجديد Y7P مع منصة خدمات وتطبيقات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Huawei Mobile Services (HMS) وتطرحه للحجز المُسبق في السوق المصري بدءً من يوم 17 فبراير 2020

لأول مرة بتقنية ثقب الكاميرا الأمامية في الشاشة وكاميرا AI خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجا بكسل

القاهرة، 18 فبراير 2020: أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق حملة الحجز المُسبق لهاتفها الشبابي الجديد HUAWEI Y7P في السوق المصري ابتداءً من يوم 17 الي يوم 26 فبراير 2020 بسعر تنافسي يبلغ 2828 جنيهاً. حيث يتوافر الهاتف للحجز المُسبق بجميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين بعروض وهدايا مميزة للمستهلكين والتي تشمل HUAWEI Band 4e، وبطاقة تخزين خارجية 64 جيجا بايت، و18 شهر ضمان مع خدمة وانت في مكانك، و50 جيجا بايت مساحة تخزين مجانية لمدة 6 شهور من خدمات Huawei Cloud.





يعد HUAWEI Y7P الجديد أول هاتف تقدمه هواوي للسوق المصري يعتمد على منصة خدمات وتطبيقات Huawei Mobile Services (HMS) بشكل كامل، والتي تقدم تجربة حياتية رقمية مبنية على تقنية الذكاء الاصطناعي لتكون أكثر ذكاء وسرعة وسهولة للمستخدمين.

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وفي هذا السياق، صرح السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر: "نحن في هواوي نركز دائماً على تقديم كل ما هو جديد وفريد للفئة الشبابية. وعليه، نحرص على تحديث وتجديد كافة الهواتف التي نقدمها في سلسلة هواتفها الشبابية Y. فإن تلك الفئة لاقت نجاحاً كبيراً في السوق المصري، نظراً لإمكانياتها المتطورة وأسعارها التنافسية التي تتماشى مع فئة كبيرة من المستخدمين. فإن فئة الـ Y توفر إمكانيات وقدرات متطورة تساعد الشباب على إنجاز أعمالهم اليومية بشكل سريع وسهل من خلال دعمها ببعض المزايا من فئة الهواتف الرائدة."





يتمتع HUAWEI Y7P الجديد مزود لأول مرة في سلسلة هواتف Y الشبابية بتقنية ثقب الكاميرا الأمامية في الشاشة بدقة 8 ميجا بكسل وكاميرا AI خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجا بكسل، والتي تأتي بزاوية تصوير واسعة وتعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. فضلاً عن تمتع الهاتف بشاشةFull View بحجم 6.39 بوصة تقدم منظوراً أوسع.





يأتي HUAWEI Y7P مع ذاكرة 4 جيجابايت وبسعة تخزين 64 جيجابايت مع معالج Kirin 710F للحفاظ على أداء سريع وسلس. كما زودت هواوي هاتفها الجديد ببطارية عالية الكثافة بقدر 4000 ميلي أمبير التي توفر للمستخدمين أطول فترة ممكنة من الاستخدام.





الجدير بالذكر، أن هاتف HUAWEI Y7P الجديد متوافر حالياً للحجز المُسبق بداية من يوم 17 الي 26 فبراير بسعر 2828 جنيهاً في جميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين.