شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحذر من تراجع عائداتها والسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال تأثير انتشار فيروس كورونا منتشر على الشركات التقنية العالمية، فبعد أن تسبب الفيروس فى إلغاء معرض الجوال العالمي MWC لهذا العام، كشفت اليوم شركة أبل أنها لن تتمكن من تحقيق العائدات المتوقعة عن الربع المالي الحالي وذلك بسبب الفيروس، حيث عادة ما تنشرالشركات توقعاتها للعائدات الإجمالية في الربع المالي التالي وذلك ضمن نتائجها الربعية، وقد أكدت أبل أن الإنتاج والإمدادات والمبيعات من هواتف أيفون قد توقفت مؤقتاً بسبب الفيروس.

وبحسب ما نشرته أبل على مدونتها الرسمية، فإن الشركة قد أغلقت كافة مكاتبها ومتاجرها في الصين، بالإضافة إلى تمديد عطلة مصانع فوكسكون لأيام بعد رأس السنة الصينية، كل هذا بسبب انتشار فيروس كورونا سيكون له تأثير سلبي على الكميات المنتجة والمباعة من أيفون، والآن عادت مصانع أيفون للعمل لكن بوتيرة أبطئ من المعتاد وهو سيؤثر على الطاقة الإنتاجية، بالتالي الشحنات والمبيعات والإيرادات.

كما عادت أبل لافتتاح متاجرها الرسمية في الصين تدريجياً، كما فتحت مراكز عقودها ومكاتبها الرسمية، لكن لم يتأثر الطلب على منتجات آبل حول العالم، ومازال ضمن توقعات الشركة، لكن لأن الصين تمثل أهم الأسواق الدولية، فإن تراجع مبيعاتها فيها ستؤثر حتماً على إيرادات الشركة.

فيما كانت آبل قد اتخذت خطوة مسبقة في النتائج المالية التي أعلنت عنها نهاية يناير الماضي حيث وضعت مجال واسع لإيراداتها المالية المتوقعة في الربع التالي، لكن هذا الهامش لم يكن كافي ومن المتوقع أن تحقق إيرادات أقل، وهو ما دفع آبل لنشر بيان صحفي رسمي غير معتاد، مع ملاحظة أن تيم كوك صرّح أن الشركة ستضاعف من تبرعاتها المالية لتشجيع جهود مكافحة انتشار الفيروس، بكون الكشف عن مقدار تبرعاتها بدقة.