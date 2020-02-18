تسريب صورة ومواصفات الجهاز اللوحي Galaxy Tab A 8.4 2020 القادم من سامسونج

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بالكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series والهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي في الأسبوع الماضي، والآن يبدو أن الشركة الكورية الجنوبية تستعد للكشف أيضًا عن جهاز لوحي جديد في المستقبل القريب، وهو الجهاز الذي سيحمل إسم Galaxy Tab A 8.4 2020.

هذا الجهاز اللوحي والذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن ظهر على موقع Google Play Console، مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على بعض مواصفاته التقنية. ووفقا للمعلومات المتاحة لدينا حتى الآن، فسوف يأتي Galaxy Tab A 8.4 2020 مع شاشة بحجم 8.4 إنش وبدقة 1920×1200 بكسل، ومع معالج ثماني النوى من طراز Exynos 7904، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB. وللآسف، يبدو أنه سيتم إطلاق هذا الجهاز اللوحي مع نظام Android 10 بدلاً من Android 9 Pie.

وبصرف النظر عن المواصفات التقنية، فقد تم كذلك تسريب صورة رسمية لهذا الجهاز اللوحي، وهي الصورة التي تؤكد لنا أن هذا الجهاز اللوحي سيحتفظ بنفس لغة التصميم التي عهدنها في الأجهزة اللوحية التابعة لشركة سامسونج، وسيضم منفذ السماعات 3.5mm في الجزء العلوي من الجهاز، فضلا عن كاميرا واحدة في الأمام وكاميرا أخرى في الخلف.

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للآسف، ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات رسمية حول الجهاز اللوحي Galaxy Tab A 8.4 2020 من شركة سامسونج، ولكن من المرجح أن تظهر المزيد من التفاصيل في قادم الأسابيع.