Realme تؤكد قدوم الهاتف Realme X50 Pro 5G مع أربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن معظم الشركات قررت الإنسحاب من المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 الذي تم إلغاؤه، فقد قررت بعض الشركات مواصلة الطريق والإلتزام بخططها السابقة. Realme هي واحدة من تلك الشركات، فهي تخطط لعقد حدث سيتم بثه مباشرة على الإنترنت، وذلك في اليوم 24 فبراير.

حاليًا، لدى شركة Realme صفحة خاصة حيث يمكن للمعجبين معاينة الإعلانات التشويقية لبعض ميزات Realme X50 Pro القادم والذي سيتم الإعلان عنه في الحدث. الآن، قامت الشركة بإضافة صورة تشويقية جديدة تُؤكد من خلالها قدوم الهاتف Realme X50 Pro مع أربع كاميرات في الخلف تدعم تقريبًا يبلغ ×20.

ستقوم شركة Realme بالكشف عن المزيد من الإعلانات التشويقية، وهذا بالفعل ما يؤكده الموقع الرسمي لشركة Realme. هذه هي الطريقة التي تُبقي بها الشركة المعجبين متحمسين.

الميزات الأخرى التي تردد أنها ستصل مع الهاتف Realme X50 Pro تشمل المعالج الثماني النوى Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وتقنية الشحن السريع بقوة 65W، فضلا عن شاشة AMOLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz. الهاتف الجديد سيأتي كذلك مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.