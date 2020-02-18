تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن مواصفات وسعر HONOR 9X LITE قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف HONOR 9X LITE المرتقب في تسريبات مسربة من قوائم أحد منافذ البيع مؤخراً، والتي إستعرضت تصميم ومواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

تعقد علامة HONOR التجارية التابعة لهواوي مؤتمرها القادم قبل نهاية هذا الشهر، وفي أحدث التسريبات كشف عن إصدار الشركة المرتقب HONOR 9X LITE في منفذ بيع في باكستان، وقد إستعرضت التسريبات مواصفات الهاتف الرئيسية، حيث ينطلق بشاشة FullView بحجم 6.5 إنش، تضم كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويضم هاتف Honor 9X Lite في الجهة الخلفية إعدادات مزدوجة للكاميرة مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، أيضاً يضم الهاتف مستشعر capacitive للبصمة.

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كما يضم هاتف Honor 9X Lite رقاقة معالج Kirin 710، ويأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 3750 mAh.

ومن المقرر أن يتميز الهاتف بقياسات 160.4 في 76.6 في 7.8مم، من جانب أخر ينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة MagicUI ومن المقرر أن يتوفر بسعر 207 دولار.

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