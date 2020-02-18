تكنولوجيا: LG تعلن عن هواتف K61 وK51S وأيضاً K41S المميزة بشاشة FullVision

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG رسمياً اليوم عن أحدث إصدارات الشركة من هواتف K61 وK51S وأيضاً K41S التي تضم شاشة FullVision، وإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

كشفت LG رسمياً عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف K اليوم، حيث يتميز هاتف K61 بحجم 6.5 إنش في شاشة FullVision تتميز بجودة عرض FHD بلس، بينما يتميز كلاً من هاتفي K51S وK41S بحجم 6.5 إنش في الشاشة مع أبعاد 20:9، وجودة عرض HD بلس، في شاشة FullVision.

مواصفات LG K61

شاشة FullVision بحجم 6.5 إنش، وأبعاد 19.5:9، مع جودة عرض FHD بلس

رقاقة معالج ثماني الأنوية بسرعة 2.3 GHz

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 2 تيرابايت.

يدعم اثنان من شرائح SIM

كاميرة خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما تأتي الإعدادات مع فلاش LED.

كاميرة أمامية في ثقب الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.

مدخل 3.5مم للسماعات، مع DTS:X 3D.

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع زر مخصص لمساعد جوجل الرقمي.

يدعم معايير MIL-STD 810G.

قياسات الهاتف 164.5 في 77.5 في 8.4 مم.

يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، و Wi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، والبلوتوث 5.0، وNFC، ويضم منفذ USB C.

بطارية بقدرة 4000 mAh.

Advertisements

مواصفات هاتف LG K51S

شاشة FullVision بحجم 6.5 إنش، وأبعاد 20:9، مع جودة عرض HD بلس.

رقاقة معالج ثماني الأنوية بسرعة 2.3 GHz

ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 2 تيرابايت.

يدعم اثنان من شرائح SIM

كاميرة خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 5 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما تأتي الإعدادات مع فلاش LED.

كاميرة أمامية في ثقب الشاشة بدقة 13 ميجا بيكسل.

مدخل 3.5مم للسماعات، مع DTS:X 3D.

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع زر مخصص لمساعد جوجل الرقمي.

يدعم معايير MIL-STD 810G.

قياسات الهاتف 165.2 في 76.7 في 8.2 مم.

يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، و Wi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، والبلوتوث 5.0، وNFC، ويضم منفذ USB C.

بطارية بقدرة 4000 mAh.

مواصفات هاتف LG K41S

شاشة FullVision بحجم 6.5 إنش، وأبعاد 20:9، مع جودة عرض HD بلس.

رقاقة معالج ثماني الأنوية بسرعة 2.3 GHz

ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 2 تيرابايت.

يدعم اثنان من شرائح SIM

كاميرة خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 5 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما تأتي الإعدادات مع فلاش LED.

كاميرة أمامية في نتوء القطرة بدقة 8 ميجا بيكسل.

مدخل 3.5مم للسماعات، مع DTS:X 3D.

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع زر مخصص لمساعد جوجل الرقمي.

يدعم معايير MIL-STD 810G.

قياسات الهاتف 165.7 في 76.4 في 8.2 مم.

يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، و Wi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، والبلوتوث 5.0، وNFC، ويضم منفذ USB C.

بطارية بقدرة 4000 mAh.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف LG K61 بألوان التيتانيوم والأبيض والأزرق، بينما ينطلق هاتف K51S بألوان التيتانيوم والوردي والأزرق، كما ينطلق هاتف K41S بألوان التيتانيوم والأسود والأبيض، أيضاً تتوفر هذه الإصدارات في الربع الثاني من 2020 في أسواق الأمريكتين، وبعض أسواق آسيا وأوروبا.

المصدر

اعلان





