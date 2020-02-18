شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إجبار تسلا على وقف أعمالها في مصنع Gigafactory الألمانى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مصنع Gigafactory التابع لشركة تسلا في برلين عددًا من المشاكل، وذلك قبل أن تضع الشركة حجر الأساس للمصنع في المنطقة، حيث أمرت المحكمة الإدارية العليا في ولايتي برلين وبراندنبورج شركة تسلا بوقف إزالة الغابات في منطقة المصنع وذلك خلال انتظار قرار لشكوى مقدمة من جماعة جرين ليجيند براندنبورج الناشطة البيئية.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فلم يكن هناك الكثير من الخيارات، حيث كانت تسلا ستستكمل عملية الإزالة في ثلاثة أيام فقط، حيث إنه لم تكن هناك الشكوى إذا كانت الأشجار قد اختفت بالفعل، وقد حذرت المحكمة من أنه "لا ينبغي افتراض" أن شكوى الرابطة الخضراء سوف تفشل، إذ يشعر نشطاء الحملة بالقلق من أن القضاء على الكثير من الغابات قد يكون له تأثير كبير على مياه الشرب والحياة البرية.

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ولعل هذه قد تكون نكسة مؤقتة فقط، ولكنها تأتي بعد احتجاجات قوية على المئات من الآثار المحتملة لمصنع Gigafactory، بينما تأمل Tesla في تحسين البيئة في نهاية المطاف عن طريق استبدال السيارات التي تعمل بالغاز بالسيارات الكهربائية، إلا أنها يجب أن تقنع الآخرين بأن مصانعها لن يلحق الضرر بشكل كبير بالكوكب في هذه العملية.

وكانت تسلا قد أعلنت فى نوفمبر الماضى عن موقع مصنعها الرابع، والذى سيكون بقرية تضم أقل من 9000 نسمة تدعى جرونهايد، على بعد حوالى 23 ميلًا شرق برلين، وستحتاج شركة صناعة السيارات إلى إزالة 740 فدانًا من الغابات من أجل هذا المصنع، والذى سينتج ما يصل إلى 500000 سيارة سنويًا، فالأرض وحدها ستبلغ تكلفتها 45.36 مليون دولار، وسيوظف المصنع ما يصل إلى 12000 شخص، وفقا لرويترز.

ورغم أن الخطط الخاصة بالمصنع قد جذبت بالفعل المزيد من الاستثمارات فى قرية جرونهايد؛ مع وعود بتشييد مبانى شاهقة مكونة من 22 طابقًا ومراكز تجارية ضخمة، لكن السكان المحليين لم يعجبهم الحال، إذ تجمهرت مجموعة مكونة من 250 شخص فى جرونهايد يوم 18 يناير للتعبير عن غضبهم من خطط إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، وهتف المتظاهرون وفقا لتقرير رويترز قائلين: "نحن هنا، نهتف بصوت عالى، لأن تسلا تسرق مياهنا".