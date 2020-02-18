تكنولوجيا: ابل تستعد لعقد حدث خاص في 31 مارس وستطلق آيفون 9 في 3 أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر تقرير جديد على أحد المواقع الألمانية؛ iPhone-Ticker، إذ يشير هذا التقرير إلى أن ابل تخطط لعقد حدث خاص بحلول نهاية شهر مارس المقبل.

يستشهد التقرير بالمصادر المرتبطة مباشرة بشركة ابل ويقول إن الحدث “سينعقد في نهاية شهر مارس”، ومن ثم ستُطلق أبل هاتف آيفون 9 أو آيفون SE 2 يوم الجمعة 3 أبريل.

جدير بالذكر أن في العام الماضي، عقدت شركة ابل حدثًا في 25 مارس للكشف عن خدمات مثل Apple News+ و Apple Card و Apple Arcade. وفي عام 2018، عقدت شركة ابل حدثًا يوم الثلاثاء 27 مارس والذي كان يركز على التعليم وأجهزة آيباد الجديدة.

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وإذا عقدت شركة ابل حدث هذا العام في 31 مارس، وأصدرت آيفون 9 في 3 أبريل، فإنه من المتوقع أيضًا إصدار نظام iOS 13.4 في وقت ما من نفس الأسبوع. وسيتضمن iOS 13.4 مميزات جديدة مثل مشاركة مجلد iCloud Drive، وملصقات Memoji الجديدة، وأكثر من ذلك بكثير.

وكما توقعنا الشهر الماضي، هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تعلن عنها ابل في شهر مارس من هذا العام. فبالإضافة إلى آيفون 9 المرتقب، تشير التقارير إلى أن ابل تعمل على تحديث iPad Pro لشهر مارس، بالإضافة إلى تقديم الـ AirTags.

وفي الوقت نفسه، صرح المحلل “مينغ تشي كو” إن شركة ابل تستعد لإطلاق قاعدة شحن لاسلكية جديدة، وسماعات رأس لاسلكية جديدة أيضًا، بالإضافة إلى جهاز ماك بوك جديد خلال النصف الأول من هذا العام. من المفترض أن يتم الإعلان عن كل ذلك في حدث شهر مارس.

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