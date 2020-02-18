وزارة الاتصالات تعلن رفع سرعات الإنترنت في مصر مجدداً

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن أحد أهداف الوزارة هذا العام هو رفع سرعات الإنترنت مجددأً.

وبحسب مؤشر Ookla Speed test، فإنه قد تم مضاعفة متوسط سرعات الإنترنت فى مصر 4 أضعاف خلال عام 2019، حيث أظهر ارتفاع متوسط سرعة تحميل الإنترنت الثابت في مصر لتصل إلى 26.5 ميجابت/الثانية بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 6.5 ميجابت/ث فى ديسمبر 2018.

وقال طلعت، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، إن الوزارة تستهدف أيضاً تحقيق رضاء العملاء بشكل أكبر من تحقيق استقرار الخدمة عبر كل نقاط التعامل ما بين الشركات و العملاء بدء من التعاقد وسداد الفواتير وخدمة العملاء ومتابعة العميل لاستخدامه للباقات وسهولة طلب فنى للإصلاح وغيرها.

وكانت وزارة الاتصالات قد بذلت جهداً كبيراً في سبيل رفع كفاءة شبكة الإنترنت فى مصر بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار دولار، من خلال 3 محاور؛ أولا توسعة البوابات الرقمية الدولية لمضاعفة سعتها بتكلفة 17 مليون دولار، ثم ثانيا المرحلة الرئيسية وهى السنترالات، وتم رفع كفاءة الشبكة بنسبة 260% بتكلفة 400 مليون دولار، ثم ثالثا وحدات التجميع وتم رفع كفائتها بتوصيل شبكات الألياف الضوئية لها، إذ تم رفع كفاءة 33 ألف وحدة بتكلفة 650 مليون دولار، مع توصيل الكابلات الألياف الضوئية لأقرب نقطة للوحدات السكنية، وتم التوصيل لمليون منزل، وتستهدف الوزارة التوصيل لمليونى منزل بتكلفة تبلغ 400 مليون دولار.

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وتسعى وزارة الاتصالات إلى رفع سرعة تحميل الإنترنت الثابت في مصر إلى 40 ميجابايت/الثانية خلال العام الجاري 2020.

وبحسب دراسات وتقارير سابقة، فإن زيادة سرعة الإنترنت يساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم خطط الدولة للتحول الرقمي، لتوفير بيئة تشاركية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، من خلال شبكة معلوماتية ومنصات إلكترونية تضم مختلف المستندات والمراسلات الموثقة إلكترونياً، كما يسمح بتطبيق نظام لمراقبة الأداء الحكومي، فضلاً عن توفير مراكز اتصال لتقديم الخدمات الحكومية.

ويعتبر زيادة سرعات الإنترنت هو أول إنجاز لوزارة الاتصالات بعد توليها ملف ميكنة الخدمات الحكومية، والذي يرتكز بصورة أساسية على توفير خدمة متميزة للإنترنت بما يساهم فى توفير الخدمات للمواطنين في إطار المنظومة الرقمية المزمع إنشاؤها بأسلوب بسيط وميسر، مع تعدد منافذ تقديم الخدمات الرقمية بما يلائم مختلف أطياف المواطنين ويتناسب مع التنوع الجغرافى فى مصر.

ومطلع شهر فبراير الجاري، تم نقل ملف ميكنة الخدمات إلى وزارة الاتصالات، حيث يهدف إلى الإسراع في خطوات ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية لتحقيق نقلة حقيقية في تقديم الخدمة للمواطن بسرعة وكفاءة.