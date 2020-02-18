شارب تعلن عن أقوى هواتفها Aquos R5G

أعلنت شركة (شارب) Sharp عن هاتفها الرائد الأحدث (أكوس آر5جي) Aquos R5G، الذي يمتاز بأنه يقدم بعضًا من أفضل المواصفات التي تقدمها الهواتف الرائدة من الشركات المنافسة.

ويمتاز هاتف Aquos R5G – المتاح في السوق الياباني – بأنه أول هاتف من الشركة اليابانية يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهو يقدم شاشة بقياس 6.5 بوصات وبدقة QHD+ مع دعم تقنية HDR10، وتقنية Dolby Vision Atmos.

وتأتي الشاشة مع قطع (نتوء) يحتوي الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى قطع آخر أسفل الشاشة يحتوي على زر (الرئيسية). ومع ذلك، فإن الشاشة من نوع IPS، ولكنها تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وعلى ظهر الهاتف، هناك أربع كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل للرئيسية مع مثبت صورة بصري، والثانية لتصوير العمق بدقة 12 ميجابكسل ومثبت صورة بصري، والثالثة بدقة 48 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، أما الكاميرا الرابعة فهي عدسة للتصوير الثلاثي الأبعاد ToF. ويمتاز الهاتف بدعم تصوير الفيديو بدقة 8K.

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وداخليًا، يحتوي Aquos R5G على أحدث معالجات كوالكوم (سنابدراجون 865)، وذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع LPDDR5 وبحجم 12 جيجابايت، أما ذاكرة التخزين الداخلية فهي من نوع UFS 3.0 وبسعة 256 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة. كما يحتوي على بطارية بسعة 3,730 ميلي أمبير/ ساعة، ويدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68. أما برمجيًا، فيعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10.

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ولم تكشف شركة شارب عن سعر وتفاصيل إطلاق هاتف Aquos R5G في الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن يُطلق الهاتف في السوق الياباني خلال ربيع 2020.