تكنولوجيا: SpaceX تفقد "معزز صواريخ" Falcon فى البحر.. اعرف التفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت شركة سبيس إكس منذ ساعات في إطلاق مجموعتها الخامسة من أقمار الإنترنت Starlink عبر صاروخ Falcon 9، لكن لسوء الحظ، لم يتمكن معزز صواريخ الإطلاق من الهبوط كما هو مخطط له، حيث كان من المتوقع أن يهبط "معزز الصواريخ" على متن منصة الهبوط بدون طيار التى تسمى "Of Course I Still Love You"، وذلك بعد حوالي ثماني دقائق و24 ثانية بعد الإطلاق، لكن بدلاً من ذلك، هبط الصاروخ المعزز في المحيط المجاور للمنصة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد أصبحت شركة سبيس إكس جيدة في الهبوط وإعادة استخدام المعززات، لكن هذه ليست المرة الأولى التي تخسر فيها واحدًا في البحر، ففي عام 2018، هبط المعزز الأساسي مباشرة في المحيط، وفي أبريل الماضي، تمكنت الشركة من الهبوط على ثلاث معززات من نوعية Falcon Heavy، لكن المعزز الأساسي، الذي هبط على المنصة سقط منها إلى المحيط وذلك في طريق عودته إلى الأرض.

بعد ذلك، في يونيو 2019، هبط اثنان من معززات الجانب بنجاح في كيب كانافيرال، لكن الداعم الأساسي المركزي أخطأ المنصة ببضعة أقدام وهبط في المحيط.

يذكر أن شركة سبيس إكس اضطرت أمس الأول إلى تأجيل إطلاق 60 قمرا صناعيا آخر من مشروع ستارلينك اليوم إلى المدار، فرغم إطلاق مجموعة الأقمار الصناعية فى الساعة 9:49 بالتوقيت الشرقى (14:49 بتوقيت جرينتش) من كيب كانافيرال، لكن سبيس إكس أعلنت عبر تويتر أنها ستتوقف، وذكرت أن الرياح القوية من المستوى العلوي هى سبب الإلغاء.