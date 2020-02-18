شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب لم يطلق إنستجرام نسخة من التطبيق لأجهزة iPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لـ Instagram، عن السبب وراء عدم طرح المنصة لنسخة تطبيقها الرسمي على منصة iPad، حيث شرح مدير إنستجرام السبب وراء ذلك، ووفقا له فإن الشركة "ترغب في إنشاء تطبيق إنستجرام لمنصة iPad‌، لكن في نفس الوقت لديهم القليل من الناس ولديهم الكثير من الأمور للقيام بها، وهم يرغبون في أن تقديم أفضل شيء للمستخدمين.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فوفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي، فيبدو أن الشركة مشغولة جدًا بمشاريع أخرى لم تتح لها الوقت للتركيز على إنشاء تطبيق للوحيات iPad حتى الآن، وعلى ما يبدو وبناء على هذه التصريحات، فلا يبدو أن إنستجرام يعتزم تطوير تطبيق خاص للوحيات iPad بعد، لذا إذا كنت تأمل أن يتغير الوضع في العام 2020، فقد تشعر بخيبة أمل.

يذكر أن خدمة إنستجرام طرحت ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تصنيف المتابعين إلى قسمين وهم "المتابعون الأكثر ظهورا في الصفحة الرئيسية"، و" المتابعون الذين يكون التفاعل معهم قليلا"، حيث أوضحت خدمة انستجرام أنه يمكن للمستخدمين من خلال هذه الميزة الجديدة إدارة حالة المتابعة أو الإشعارات أو كتم الحسابات غير المرغوب بها.

وقال إنستجرام في بيان له :"تركز انستجرام في الواقع على تقريب المستخدمين من الآخرين والأشياء التي تهمهم – ولكننا نعرف أن اهتماماتهم وعلاقاتهم قد تتطور مع الوقت"، وأضافت الخدمة: "سواء تخرجت، أو انتقلت إلى مدينة جديدة، أو أصبحت مهووسًا باهتمام جديد ووجدت من يشاطرك ذلك، فإننا نريد أن نسهل عليك إدارة الحسابات التي تتابعها على إنستجرام على نحو يجعلها تمثل اتصالاتك واهتماماتك الحالية خير تمثيل".