شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو عددهم كتير .. طريقة العثور على أى صورة في موبايلك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالبًا ما يكون من الصعب العثور على صور معينة داخل معرض صور أيفون، لكن أبل قد صممت أداة أنيقة لمساعدتك، حيث يمكن الآن البحث عن الصور الدقيقة باستخدام الكلمات الرئيسية - تمامًا مثل البحث في صور جوجل - بما في ذلك كتابة بعض الكلمات الرئيسية مثل “البحيرة" أو "الكلب" أو "الجبن"، وغيرها، حيث قد يكون مفيدًا عند التقاط صورة منذ فترة ولا يمكن العثور عليها يدويًا.

وبحسب موقع thesun البريطانى، فإن كل ما يحتاجه المستخدم هو البحث عن مصطلح رئيسي في التطبيق، ويجب أن تظهر جميع الصور التي تطابق عملية البحث، وذلك لأن أبل قد صممت تطبيق Photos للتعرف على العناصر الموجودة في الصور باستخدام تقنيات التعلم الآلي، كذلك فيمكن للمستخدمين البحث عن الأحداث، مثل الحفلة الموسيقية التي ذهبت إليها: "يمكن لصور iOS استخدام وقت وموقع صورك إلى جانب قوائم الأحداث عبر الإنترنت للعثور على صور مطابقة."

كذلك فمن الممكن أيضًا البحث حسب الموقع، بحيث يمكنك إدخال اسم مكان - مثل برمنجهام - لتعقب صور رحلتك إلى مكان ما.

كيفية البحث عن الصور على أي فون

أولاً، افتح تطبيق "الصور" على جهاز أيفون الخاص بك.

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بعد ذلك، انقر فوق علامة التبويب "بحث" في الزاوية اليمنى السفلية - والتي تحتوي على عدسة مكبرة كرمز لها.

ثم ما عليك سوى كتابة اسم مكان أو مصطلح بحث أو حتى اسم شخص (إذا تم تعيينه في تطبيق الصور) للعثور على التطابقات.

تتم جميع العمليات على جهاز أيفون الخاص بك، بدلاً من إرسالها إلى خوادم أبل في السحابة - لذلك لا يوجد خطر من أن يتمكن أي شخص في أبل من رؤية لقطاتك.

وشرحت أبل "عندما تبحث في صورك، تتم عملية التعرف على الوجوه وكشف المشهد والكائن بالكامل على جهازك"، واضافت "تستغل أبل التعلم الآلي لتحسين تجربتك - وخصوصيتك. لقد استخدمناها لتمكين التعرف على الصور والمشاهد في الصور، وأكثر من ذلك، دون الحاجة إلى مغادرة بياناتك لجهازك."