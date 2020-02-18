كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Music Fingers”..أداة تتيح لك إنشاء الموسيقى بأصابعك بسهولة
متابعة-سنيار:تم إطلاق أداة “Music Fingers”، الفريدة عبر Kickstarter هذا الشهر، من قبل فريق التطوير في مدريد، إسبانيا.
” Music Fingers” مصممة لمساعدتك على إنشاء موسيقى من خلال النقر على أصابعك.
تم دمج الأداة القابلة للارتداء مع تقنية لعوب تتيح للمستخدمين إنشاء الموسيقى بنقرة بسيطة من أصابعهم.
وقال مطورو الأداة: “لقد أنشأنا أداة يمكن ارتداؤها، والشعور بالموسيقى في متناول يدك، إنها أداة على شكل إصبع كشتبان، مع مشغلات تتيح لك تشغيل أدوات وأصوات مختلفة على أي سطح. ”
“Music Fingers”، سهلة الاستخدام، ممتعة وعملية، تمكن أي شخص من الشعور بالموسيقى في أصابعه، من الموسيقيين المحترفين، صانعي الإيقاع، المنتجين أو عشاق الموسيقى فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| “Music Fingers”..أداة تتيح لك إنشاء الموسيقى بأصابعك بسهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.