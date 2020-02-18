كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Music Fingers”..أداة تتيح لك إنشاء الموسيقى بأصابعك بسهولة

متابعة-سنيار:تم إطلاق أداة “Music Fingers”، الفريدة عبر Kickstarter هذا الشهر، من قبل فريق التطوير في مدريد، إسبانيا.

” Music Fingers” مصممة لمساعدتك على إنشاء موسيقى من خلال النقر على أصابعك.

تم دمج الأداة القابلة للارتداء مع تقنية لعوب تتيح للمستخدمين إنشاء الموسيقى بنقرة بسيطة من أصابعهم.

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وقال مطورو الأداة: “لقد أنشأنا أداة يمكن ارتداؤها، والشعور بالموسيقى في متناول يدك، إنها أداة على شكل إصبع كشتبان، مع مشغلات تتيح لك تشغيل أدوات وأصوات مختلفة على أي سطح. ”

“Music Fingers”، سهلة الاستخدام، ممتعة وعملية، تمكن أي شخص من الشعور بالموسيقى في أصابعه، من الموسيقيين المحترفين، صانعي الإيقاع، المنتجين أو عشاق الموسيقى فقط.