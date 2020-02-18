كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “LOM X-Scooter” يوفر التنقل اليومي الكهربائي الصديق للبيئة

متابعة-سنيار: “LOM X-Scooter” عبارة عن سكوتر كهربائي جديد مصمم لتلبية احتياجات التنقل اليومية، ويوفر وضعا مدمجا وذكيا وآمنا وقويا للنقل الكهربائي، صممه فريق التطوير في Glafit في اليابان.

وقال مطورو السكوتر: تم تصميم LOM من قبل فريق يتمتع بالخبرة ويعرف ما يتطلبه الأمر لبناء وتصميم سيارات بعجلتين متينتين، وسيوفر لك هيكله الفريد وإطاراته الكبيرة إمكانية التنقل في أي مكان في ظروف قاسية، مما يعني أنه السكوتر الإلكتروني الوحيد الذي سيتعرض للظروف القاسية دون أن يتضرر “.

تم تصميم LOM لنقل ما يصل إلى 220 رطل / 100 كجم من المواد، وهو مزود بمقطورة اختيارية حتى تتمكن من حمل لوح ركوب الأمواج إلى البحر، أو إحضار البقالة إلى المنزل من جميع أنحاء المدينة دون الحاجة إلى ركوب سيارة.

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السكوتر الكهربائي LOM متاح للدعم عبر Kickstarter مع تعهدات مبكرة تقدم خصما بنسبة 32٪ على سعر التجزئة الموصى به، وقد حصد أكثر من 50000 دولار مع بقاء 27 يوما على نهاية حملته.

ومن المتوقع أن يتم الشحن العالمي إلى بعض البلدان خلال شهر يونيو 2020.