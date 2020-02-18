الإعلان رسميًا عن الهاتف Sharp Aquos R5G مع المعالج SD865، والقدرة على تسجيل فيديوهات 8K

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أننا لم نسمع عنها شيئًا منذ فترة إلا أن شركة Sharp لا تزال متواجدة في سوق الهاتف الذكية. وعلى ذكر ذلك، فقد قامت هذه الشركة اليابانية اليوم بالكشف عن هاتف ذكي من الفئة الراقية يُدعى Sharp Aquos R5G، وهو الهاتف الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، والقدرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 8K.

الهاتف Sharp Aquos R5G الجديد يضم مواصفات تقنية راقية تشمل شاشة +QuadHD بحجم 6.5 إنش تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB من نوع LPDDR5، وذاكرة داخلية بحجم 256GB من نوع UFS 3.0، فضلا عن بطارية بسعة 3730mAh تدعم الشحن السريع.

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الهاتف Sharp Aquos R5G الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، فضلا عن أربع كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المُقربة، وبدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، في حين تضم الكاميرا الرابعة والأخيرة مستشعر من نوع Time Of Flight. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول سعر الهاتف Sharp Aquos R5G، وما إذا كانت شركة Sharp تخطط لبيعه على الصعيد العالمي. من المتوقع أن يصل الهاتف إلى اليابان في ربيع هذا العام.