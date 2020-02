Oppo تكشف عن الصورة التشويقية الثانية لساعتها الذكية القادمة

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن هنا اليوم مع الصورة التشويقية الرسمية الثانية للساعة الذكية القادمة من شركة Oppo. تم نشره هذه الصورة التشويقية من قبل نائب الرئيس التنفيذي لشركة Oppo، السيد Brian Shen على شبكة توتير، وهي تشوق للطبقة الزجاجية الواقية المنحنية الأطراف الخاصة بالساعة الذكية. ووفقا للسيد Brian Shen، فقد صرح بالقول : ” الشاشة المنحنية والزجاج المنحني الأطراف سيكون مُغيرًا لقواعد اللعب “.

ساعة Oppo الذكية القادمة تشبه Apple Watch كثيرًا، ولكن على عكس ساعة آبل التي تحتوي على زر واحد قابل للدوران، فإن ساعة Oppo القادمة لديها زرين، مع وجود ثقب بينهما. نعتقد أن هذا قد يكون ميكروفونًا، مما يعني أنه يمكنك التحدث على ساعة Oppo الذكية دون الحاجة إلى الهاتف الذكي.

يبقى السؤال الكبير هو ما إذا كانت هذه الساعة الذكية القادمة من Oppo ستحتوي على منفذ الشريحة SIM أو eSIM ربما، أو ما إذا كانت ستلتزم فقط بإستخدام البلوتوث لإبقاء التكاليف منخفضة من أجل طرح الساعة الذكية في السوق بسعر أرخص. كل ما نعرفه حتى الآن هو أنه يجب أن يتم الإعلان رسميًا عن الساعة الذكية في الربع الأول من هذا العام. كنا نتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الساعة الذكية في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، ولكن نظرًا إلى أنه تم إلغاء هذا الحدث، فقد أصبحنا نجهل متى قد تكشف شركة Oppo عن هذه الساعة الذكية.

Here's another look at the forthcoming OPPO Watch. 👀 The curved screen and 3D glass will be a game changer. 🤓 pic.twitter.com/ozbl9BXNZq