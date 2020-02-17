شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بحلول 2050.. سيمكنك تغيير لون سيارتك حسب رغبتك بتطبيق على هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد السيارات ثورة هائلة منذ إنشاء المحركات فائقة التطور والأنظمة الذاتية، لذا كشف موقع بريطانى عن تصوره لمستقبل القيادة وشكل السيارات فى عام 2050، إذ يتوقع أن تضم السيارات مقصورة كهربائية بالكامل، وستكون مزودة بنوافذ زجاجية بانورامية بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى ألواح هيكلية ستغير ألوانها بواسطة تطبيق على هاتف مالكها.

واعتمد الموقع على تنبؤات عالم المستقبليات توم تشيزرايت، جنبًا إلى جنب استعانته بمسح لأكثر من 2000 سائق فى المملكة المتحدة لتوضيح شكل السيارات ومراحل تطورها، فقبل ثلاثين عامًا، ظهر عصر سيارات الهاتشباك، والآن فى عام 2020، لا تزال تكرارات هذه النماذج موجودة، ولم يتغير الكثير بشكل كبير، إذ بقى الشكل الأساسى نفسه على مدى ثلاثة عقود.

ولكن يبدو أن هذا الأمر سيتغير مع تطبيق تقنية القيادة الذاتية الخاصة لشركات مثل Tesla وWaymo، والتشريعات الخاصة بالحكومات، التى تنص بضرورة التخلى عن استخدام سيارات الديزل والبنزين خلال السنوات الـ 15 المقبلة، ويبدو أنه بحلول عام 2050، ستكون صناعة النقل مختلفة للغاية.

وفقًا للموقع البريطانى، سيكون "الطلاء الرقمي" شائعًا لدى المستهلكين، وسيتيح للسيارة تغيير اللون بناءً على طلب المالك عبر أحد التطبيقات، ويمكن أن يكون هذا متاحًا بحلول عام 2040.

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وستقوم السيارة ذاتية القيادة بتحويل بنية المقعد الصلب إلى مساحة أكثر مرونة فى المقصورة يمكن استخدامها فى مجموعة متنوعة من الأغراض، مثل مساحة للنوم والمعيشة.

كما قال السائقون إنهم قد يرغبون فى الاستفادة من وقت التنقل فى خلال قراءة كتاب من المكتبة المدمجة أو مشاهدة برامجهم وأفلامهم المفضلة من شاشة التلفزيون الكبيرة المدمجة.

وتشمل الاستخدامات الترفيهية الأخرى الشائعة للتصميم الفسيح ألعاب الطاولة والشعر والمكياج، كما يعتقد أربعة فى المئة من الأشخاص أن السيارة المتحركة التى يتم التحكم فيها بواسطة الروبوت ستوفر الوقت المثالى لممارسة اليوجا.