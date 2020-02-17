مواصفات و مميزات شاومي Mi 10 مع السعر

هاتف Xiaomi Mi 10 صدر بنسختين. نسخة عادية و نسخة Pro. صدر الهاتف حتى الآن في الصين فقط. و لم يصدر خارجها بعد. الهاتف بنسختيه يحمل مواصفات جيدة و مميزة. و يستحق نظرة طويلة نظراً لما يقدمه من مميزات. الهاتف يقدم فكرة جيدة عن الكمال في الهواتف الذكية. و هنا نسأل نفسناً هل يستحق الهاتف سعره؟. هل هناك هاتف افضل منه ؟. هذا المقال لمناقشة ذلك

مواصفات Mi 10

الهاتف Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro المعالج Qualcomm Snapdragon 865 (7nm+) ثماني النواة (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) الشاشة بحجم 6.67 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1080×2340 بمعدل تحديث 90Hz الكاميرا الخلفية رباعية الكاميرا الأولى بدقة 108MP و فتحة عدسة f/1.7 الكاميرا الثانية بدقة 13MP و فتحة f/2.4 نوعها Ultrawide الكاميرا الثالثة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي كاميرا Macro الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي حساس عمق Depth Sensor رباعية الكاميرا الأولى بدقة 108MP و فتحة عدسة f/1.7 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.0 نوعها Telephoto بتقريب بصري X10 الكاميرا الثالثة بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.0 و هي كاميرا Portrait بتقريب بصري ×2 Advertisements الكاميرا الرابعة بدقة 20MP و فتحة عدسة f/2.2 نوعها Ultrawide الكاميرا الأمامية بدقة 20MP و فتحة عدسة f/2.0 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB او 12GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB أو 256GB بسعة 256GB او 512GB البطارية بسعة 4780mah تدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt و الشحن اللاسلكي بقدرة 30Watt بسعة 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 50Watt و الشحن اللاسلكي 30Watt

مميزات Mi 10

الشاشة

شاشة الهاتف ميزة كبيرة جداً حيث انها تصدر بنوع Super AMOLED و هكذا تعدك بتفاصيل غنية و وضوح عال و ستناسب لعرض اي محتوى تريد عرضه. سواء ستعرض على الشاشة بعض الأفلام او الألعاب فالشاشة ستكون كافية لما تريد. اضف الى ذلك فالشاشة تأتي بمعدل تحديث 90Hz لينضم هذا الهاتف الى صيحة الشاشات ذات معدل التحديث العال كذلك. معدل التحديث العال سيجعل الهاتف اسرع و افضل في يدك عن الهواتف الأخرى

الأداء

اداء الهاتف سيكون ممتازاً هذا ابسط التنبؤات الممكنة عن هذا الهاتف يرجع ذلك بفضل معالج Qualcomm snapdragon 865 مصحوباً بذاكرة وصول عشوائي من نوع IPDDR5 التي ستجعل الهاتف سلساً في كل الحالات خاصة في المهام المتعددة و في الألعاب. ذاكرة الوصول العشوائي المتقدمة و المعالج العالي سيشكلان تركيبة قوية من اجل الهاتف

الكاميرات

تركيبة الكاميرات بالخلف جيدة. اربعة كاميرات بالخلف في كلا النسختين بأكثر من وضع تصوير. ربما اكبر ميزة في الكاميرات هي المستشعر الأساسي الذي يدقة 108MP الدقة العالية تعدك بصور عالية الوضوح عالية الجودة بتفاصيل غنية جداً. تقريباً تركيبة الكاميرات هذه هي نفس تركيبة كاميرات هاتف Mi Note 10 من شاومي ايضاً. و هي يعتبر لا ينقصها شئ.

البطارية و سرعة الشحن

في النسخة العادية هناك بطارية بسعة 4780mah تدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt. اما النسخة البرو فهي بطارية 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 50Watt. مما يجمع بين ميزتين يبحث عنهما اي مستخدم. الميزة الأولى هي السعة العالية و حجم البطارية الكبير جداً. في النسختين. لبطارية يوم كامل بدون الحاجة لإعادة شحن. مع سرعة شحن عالية للحصول على عمر بطارية عال من اقل مدة شحن.

عيوب Mi 10

لا يحمل مدخل سماعات 3.5mm

النسخة العادية تحمل كاميرا Portrait و Macro ضعيفتين

لا يحمل الهاتف مدخل ذاكرة خارجية

سعر Mi 10

يتراوح سعر النسخة العادية من بين 572 دولار حتى 673 دولار امريكي تقريباً. مع النسخة الأعلى فإن سعرها يتراوح بين 715 دولار الى 860 دولار. نظرة الى السعر فإن الهاتف بسعر جيد جداً. و لن يكون مشكلة اذا اردت التحديث من هاتف آخر. هو يحمل كاميرا اقوى. يحمل معالج اقوى من اي معالج بفئته. الهاتف ممتاز بنواح عديدة. و خاصة ان اقرب هاتف لأدائه هو S20 الذي يبدأ سعره من 1000 دولار امريكي.