تكنولوجيا: Honor تستعد لعقد مؤتمرها القادم في 24 من فبراير على شبكة الإنترنت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قررت شركة Honor الإستمرار في خططها لعقد مؤتمرها المقرر إنطلاقه في 24 من فبراير الجاري، إلا أن الشركة إتخذت قرار بإطلاق المؤتمر على شبكة الإنترنت.

حددت Honor يوم 24 من فبراير في السابق لعقد مؤتمرها خلال فعاليات MWC 2020، إلا أن إلغاء فعاليات المعرض دفع العديد من الشركات لتغيير خططها من جديد، ولقد قررت شركة Honor عدم تغيير موعد عقد المؤتمر، إلا أنها تستعد لبث الحدث على شبكة الإنترنت.

ومن المقرر وفقاً لتصريحات Honor أن يتم بث الحدث على أهم وسائل التواصل الإجتماعي من Facebook، اليوتيوب، إلى جانب تويتر، كما يبث الحدث أيضاً على موقع الشركة الرسمي.

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ولقد أكدت Honor في إعلانها عى خططها للإعلان خلال الحدث عن التقنيات والمنتجات الجديدة، إلا أن الشركة لم تحدد عنوان أو تفاصيل دقيقة عن المنتجات المقرر الإعلان عنها.

وتشير بعض التوقعات إلى أن الشركة ستقدم هاتف Honor V30 للأسواق العالمية، أيضاً من المتوقع أن تقدم الشركة تفاصيل عن تقنيات جديدة أو تحسينات في البرمجيات، لذا نترقب إنطلاق حدث Honor القادم لنتعرف بشكل أوضح على تقنيات وإصدارات الشركة لهذا العام.

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