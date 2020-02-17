تقرير جديد يكشف عن الإطار الزمني لإطلاق Galaxy Fold 2، ويلمح لقدومه مع كاميرا أسفل الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إطلاق الهاتف Galaxy Z Flip الجديد، أظهرت شركة سامسونج إلتزامها القوي بسوق الهواتف الذكية القابلة للطي، ووفقا للشائعات، فإن Galaxy Fold 2 سيكون هاتفًا آخر لن يدخر المهندسون في شركة سامسونج أي جهد فيه. يزعم مصدران منفصلان أن الهاتف Galaxy Fold 2 القادم سيضم الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة.

ومن المثير للإهتمام أن كلا المصدرين يدعيان أن Galaxy Fold 2 سيصل في وقت ما خلال الربع الثالث من العام 2020، ولكن أحدهما يرجح إمكانية أن يتم الكشف عن الهاتف في شهر يوليو المقبل. وفيما يخص السعر، فسوف يتم تسعير Galaxy Fold 2 القادم بنفس سعر Galaxy Fold الحالي تقريبًا، وسيضم أيضًا شاشة بحجم 7.7 إنش عندما لا يكون مطويًا.

ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت تكنولوجيا Ultra Thin Glass الجديدة ستصل إلى Galaxy Fold 2 الجديد لأن المصنع المسؤول عن إنتاج طبقة Ultra Thin Glass في فيتنام سيتعين عليها زيادة طاقته الإنتاجية لتلبية الطلب.