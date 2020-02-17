متجر إلكتروني يكشف عن سعر ومواصفات الهاتف Honor 9X Lite القادم من Honor

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei لإطلاق نسخة جديدة من الهاتف Honro 9X تُدعى Honor 9X Lite. تجدر الإشارة إلى أنه كان قد تم تسريب صورة لهذا الهاتف في الفترة الماضية، والآن تم رصد هذا الهاتف على متجر إلكتروني في باكستان، مما أكد لنا تصميم ومواصفات وسعر الهاتف.

المتجر الباكستاني يؤكد قدوم الهاتف Honor 9X Lite مع مواصفات تقنية تشمل شاشة FullView بحجم 6.5 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 3750mAh. وعلاوة على ذلك، فقد أكد لنا هذا المتجر كذلك قدوم هذا الهاتف مع كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل مرفوقة بكاميرا لإستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل. وبجانب هذه الكاميرا المزدوجة يتواجد مستشعر بصمات الأصابع.

الهاتف Honor 9X Lite سيأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie، ولكن سيتم ترقيته بطبيعة الحال إلى نظام Android 10 في المستقبل. وعندما يتعلق الأمر بالسعر، فقد تم تسعير الهاتف Honor 9X Lite بما يُعادل 207 دولارات أمريكية في باكستان حيث يتم عرض الهاتف بالفعل للطلب المسبق على الرغم من عدم وجود أي إعلان رسمي من الشركة الصينية.