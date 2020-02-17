دمية للهاتف Oppo Reno 3 Pro تكشف عن المواصفات التقنية الرئيسية للجهاز

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Oppo بالكشف عن الهاتف Oppo Reno 3 Pro في الهند في اليوم الثاني من شهر مارس المقبل، ولكن هذا الهاتف سيكون مختلفًا عن Oppo Reno 3 Pro الذي أعلنت عنه شركة Oppo في الصين شهر ديسمبر الماضي. النسخة الجديدة ستضم كاميرا أمامية مُزدوجة في الثقب العريض المتواجد في الركن الأيسر العلوي من الشاشة، وستستخدم هذه الكاميرا المزدوجة مستشعر بدقة 44 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية ومستشعر لإستشعار معلومات العمق في الكاميرا الثانية.

لم تكشف لنا شركة Oppo بعد عن أي معلومات أخرى حول النسخة الهندية من الهاتف Oppo Reno 3 Pro، ولكن تم تسريب بعض الصور لدمية هذا الهاتف والتي تكشف لنا أنه سيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية علمًا أن دقة الكاميرا الأساسية تبلغ 48 ميغابكسل فقط في النسخة الصينية من هذا الهاتف.





تكشف لنا هذه الصور المسربة كذلك أن النسخة الهندية من الهاتف Oppo Reno 3 Pro ستدعم الشحن السريع بقوة 30W، وستضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية. ومع ذلك، فهناك إحتمال أن يكون هذا الهاتف متوفرًا بخيارات أخرى على مُستوى الذاكرة.

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بالنسبة لبقية مواصفات النسخة الهندية من الهاتف Oppo Reno 3 Pro، فهي ستكون مماثلة على الأرجح لمواصفات النسخة الصينية، ولكن قد نرى إختلافًا على مستوى المعالج. للآسف، لا نعرف حاليًا ما إذا كان سيتم تسويق النسخة الهندية من الهاتف Oppo Reno 3 Pro في بقية أنحاء العالم تحت إسم مختلف أو ما إذا كان هذا الهاتف سيكون حصريًا للسوق الهندي.