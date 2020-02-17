شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. زوكربيرج يلتقط سيلفى أمام البرلمان الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك "مارك زوكربيرج" الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك بصورة "سيلفي" له أمام مقر البرلمان الأوروبي، وعلق عليها قائلاً: "الكثير من المناقشات الجيدة في مؤتمر ميونيخ الأمني ومفوضية الاتحاد الأوروبي والبرلمان في بروكسل على مدار الأيام القليلة الماضية"، وألحق تدوينته برموز لعلم ألمانيا، وعلم بلجيكا وعلم الاتحاد الأوروبي.

وانطلقت الجمعة الماضية فعاليات النسخة السادسة والخمسين من مؤتمر ميونيخ للأمن، بمدينة ميونيخ الألمانية، بمشاركة أكثر من 500 من صانعي القرار الدوليين رفيعي المستوى أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي سيفتتح المؤتمر، إضافة إلى رؤساء حكومات ووزراء الخارجية والدفاع بأكثر من 40 بلدًا، وممثلين عن الاقتصاد ومنظمات دولية.

Advertisements

فيما تعد مشاركة رئيس شركة فيس بوك، مارك زوكربيرج، الأولى من نوعها حيث إن الشركات الكبيرة على وجه الخصوص لها تأثير مهم على السياسة الأمنية.

وقد دعا مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، إلى سن مزيد من القوانين للحد من المحتوى المؤذي الذي يُنشر على صفحات الإنترنت، قائلاً إنه ليس من واجب شركات، كشركته، أن تقرر ما الذي يقع ضمن نطاق حرية التعبير المشروعة، فيما يتوقع أن يلتقي زوكربيرج أثناء فترة وجوده في أوروبا بسياسيين موجودين في ميونيخ وبروكسل لمناقشة مواضيع متعلقة بالبيانات والقواعد التنظيمية والإصلاح الضريبي.