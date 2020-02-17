هونر تحدد موعد الإعلان عن النسخة العالمية من Honor V30

كانت (هونر) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي الصينية – تعتزم عقد حدث يوم الاثنين المقبل خلال (المؤتمر العالمي للجوال) MWC 2020، ولكن الحدث أُلغي بإلغاء المؤتمر نفسه.

والآن قررت هونر عقد حدث عبر الإنترنت في 24 شباط/ فبراير الجاري يُبثّ مباشرةً، وذلك بدلًا من الحدث المُلغى الذي كان سيستضيف الشركاء ووسائل الإعلام.

ووفقًا لبيان من الشركة، فإن الحدث سيُبث مباشرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى، بما في ذلك: فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للشركة. وألمحت الرسائل التي أرسلتها الشركة إلى أن الحدث سيُكرَّس للإعلان عن “أحدث المنتجات والتقنيات”، دون الخوض في التفاصيل.

Advertisements

ويُتوقع أن تعلن هونر خلال الحدث – الذي سيُقام في الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة – عددًا من المنتجات، بما في ذلك النسخة العالمية من هاتف (هونر في30) Honor V30، وهاتف آخر باسم (هونر 9إكس برو) Honor 9X Pro، بالإضافة إلى حواسيب محمولة جديدة من سلسلة (ماجيك بوك) MagicBook.