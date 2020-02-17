تقرير: مبيعات مكبرات الصوت الذكية تحقق رقمًا قياسيًا في 2019

وصلت المبيعات العالمية من مكبرات الصوت الذكية إلى مستوى قياسي في العام الماضي، إذ بلغت الشحنات 146.9 مليون وحدة، بزيادة 70٪ عن عام 2018، وذلك بحسب تقرير حديث عن حالة سوق مكبرات الصوت الذكية من شركة تحليلات السوق (إستراتيجي أناليتيكس) Strategy Analytics.

ومع أن شركة أمازون ما تزال تتصدر القائمة في الولايات المتحدة بفارق كبير، إلا أن التقرير أظهر انخفاض حصتها من السوق العالمية مع اكتساب البائعين الصينيين زيادة في الطلب. ومع ذلك، استمرت علامة (إيكو) Echo من أمازون في قيادة مبيعات مكبرات الصوت الذكية في جميع أنحاء العالم بحصة 26.2% في عام 2019. ولكن الحصة كانت أعلى من ذلك في عام 2018 بواقع 33.7%.

ومع أن شركتي أمازون وجوجل الأمريكيتين من أبرز المتنافسين في السوق، إلا أن انخفاض حصة أمازون لم تستفد منه جوجل، بل على العكس، عانت الشركة من انخفاض في حصتها من 25.9% في عام 2018 إلى 20.3% في العام الماضي. ومع ذلك، حافظت أمازون وجوجل في عام 2019 على الصدارة في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث استحوذتا على أكثر من ثلاثة أرباع مبيعات مكبرات الصوت الذكية. وفي الوقت نفسه، شهدت الشركات الصينية: بايدو، وعلي بابا، وشاومي جميعها، زيادة في حصصها خلال 2019. وبقيت شركة آبل في المركز السادس بنسبة لا تتعدى 4.7%.

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وبحسب التقرير، فإن الأرقام أفضل إلى حد ما عند النظر إلى الربع الرابع من عام 2019 وحده، وذلك بفضل موسم التسوق خلال العطلات، إذ خفَّض البائعون أسعار مكبرات الصوت الذكية للفئة المنخفضة؛لتشجيع عمليات الشراء وتشغيل مبيعات العطلات الأخرى. وفي ذلك الربع، قادت شركة أمازون السوق بشحن 15.8 مليون وحدة، تلتها جوجل بنحو 13.9 مليون وحدة، ثم العلامة التجارية الصينية بايدو بنحو 5.9 ملايين وحدة.

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وبلغت مبيعات مكبرات الصوت الذكية في الربع الرابع 55.7 مليون وحدة، وهي أعلى نسبة حتى الآن. وكان ذلك مدفوعًا بمبيعات العطلات القوية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019. وبالإضافة إلى ذلك، تحسنت أعمال مكبرات الصوت الذكية من جوجل بعد تقديم مجموعة من المنتجات الجديدة.

وحتى مع الآثار المترتبة على حالة العرض والطلب الناجمة حاليًا عن تفشي فيروس كورونا، تتوقع شركة (إستراتيجي أناليتيكس) أن يكون عام 2020 عامًا قياسيًا آخر لمكبرات الصوت الذكية.