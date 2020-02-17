شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" ينتقد الاتحاد الأوروبي ويتهم قواعده بهدم الابتكار وحرية التعبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك في أوروبا هذا الأسبوع - حيث يحضر مؤتمرًا أمنيًا في ألمانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث تحدث عن نوع اللوائح التى يرغب في تطبيقها على منصته قبل مجموعة من الاجتماعات المخطط لها بالمفوضية الأوروبية، وقد قال زوكربيرج خلال جلسة أسئلة وأجوبة في مؤتمر ميونيخ الأمني: "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تنظيم بشأن المحتوى الضار"، وذلك بحسب موقع TechCrunch الأمريكى.

وأضاف: "أعتقد حقًا أنه يجب أن نكون في مكان وسط"، وقال في المؤتمر أيضًا أن فيس بوك يستخدم الآن 35000 شخص لمراجعة المحتوى على الموقع وتنفيذ تدابير أمنية - بما في ذلك تعليق حوالي مليون حساب مزيف في اليوم، وهو الإحصاء الذي أعلن أنه "فخور" به.

فيما حذر "فيس بوك" من تهديد الابتكار وحرية التعبير، وذلك قبل إصدار مجموعة كبيرة من القواعد من قبل الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الحالي، وفي الأشهر المقبلة لكبح جماح عمالقة التقنية الأمريكية والشركات الصينية، فيما عبرت الشركة في تقرير مفصل عن مخاوفها، وهى المخاوف التى أكدها زوكربيرج في الرسالة الموجهة إلى رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي (مارجريت فيستجر)، ورئيس الصناعة لدى الاتحاد الأوروبي (تييري بريتون) في بروكسل.

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وقالت فيس بوك في بيانه إن هذا يتجاهل طبيعة الإنترنت، وقالت الشركة في تقريرها: "مثل هذه المسئولية ستخنق الابتكار وكذلك حرية التعبير للأفراد"، واقترحت أطرا جديدة يجب أن تكون متناسبة وضرورية، وذلك في إشارة إلى احتمالية أن يحمل الاتحاد الأوروبي شركات الإنترنت مسؤولية خطاب الكراهية وغيره من الكلام غير القانوني المنشور على منصاتهم.

فيما تأتى زيارة زوكربيرج إلى أوروبا في أعقاب زيارات الرؤساء التنفيذيين لشركات التقنية الأمريكية، بما في ذلك: ساندر بيتشاى من ألفابت – الشركة الأم لجوجل – وبراد سميث من مايكروسوفت إلى العاصمة البلجيكية بروكسل الشهر الماضي، فيما سيعلن كل من فيستجر وبريتون غدًا الأربعاء عن مقترحات تهدف إلى الحد من هيمنة شركات فيس بوك، وجوجل، وأمازون على السوق.

وسيقترحان أيضًا قواعد تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة في القطاعات عالية الخطورة، مثل: الرعاية الصحية، والنقل.