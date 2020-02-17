شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل معرض جنيف الدولى للاختراعات بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منظمون اليوم الاثنين، إن المعرض الدولى السنوى للاختراعات الذى كان من المقرر اقامته في جنيف في مارس، تأجل 6 أشهر بسبب وباء فيروس كورونا، مشيرين إلى أن نصف العارضين يأتون من آسيا.

وقالت إدارة المعرض فى بيان، إنها "اختارت أن تكون حذرة وقررت تأجيل أكبر حدث من نوعه فى العالم إلى سبتمبر"، مشيرة الى صعوبات أمام المخترعين فى تخطيط رحلاتهم.

وأضافت أن من بين الـ 50% من العارضين القادمين من آسيا، فإن ثلثهم من الصين وثلث آخر من هونج كونج.

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كانت أكاديمية البحث العلمى، أعلنت مؤشر البحث العلمى لشهر مايو الماضى، مؤكدة منح 13 ميدالية للمخترعين المصريين فى معرض جنيف الدولى للاختراعات 2019، حيث فاز 11 مبتكر من الفريق المصرى الذى رشحته ودعمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من بين مئات المتقدمين على 13 ميدالية "3 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و2 برونزية"، وذلك من خلال المنافسة مع ما يقرب من 800 مشارك من40 دولة بـ 1000 اختراع فى مختلف المجالات كالكيمياء والهندسة والطاقة والطب والزراعة.

وتقدم للأكاديمية للمشاركة 176 متقدم عبر موقع الأكاديمية وتم اختيار 16 مبتكر بـ 19 ابتكار للمشاركة فى معرض جنيف الدولى .

مؤشر البحث العلمى الشهرى، هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهريًا.