شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلاش خل ولا مناديل.. 7 أشياء تجنب استخدامها لتنظيف شاشة الهاتف الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الحفاظ على نظافة شاشة الهاتف طول الوقت أمرًا صعبًا، فغالبًا ما نجد عليها آثار الغبار وبصمات الأصابع وغيرها، نظرًا لاستخدامنا للهاتف على مدار اليوم، وهناك الكثير من الأشياء التي يستعملها الكثيرون لتنظيف الشاشة مثل قطع الأقمشة، أو بعض المنظفات.

ويوجد بعض المواد التى يجب ألا تستخدمها أبدًا، لأنه على الرغم من أنك قد ترى نتائج جيدة فى البداية، فإنها قد يكون لها تأثير سلبى بالغ على شاشة الهاتف على المدى الطويل، فيما يلي 7 أشياء يجب ألا تستخدمها أبدًا لتنظيف شاشة الهاتف:

iPhone XR

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1- منظفات النوافذ والزجاج: تحتوي بعض الهواتف الحديثة، مثل هاتفعلى طبقة واقية مهمتها مقاومة الماء والزيوت فقط، وبالتالي فإن استخدام المواد الكيمائية فى تنظيف النوافذ الزجاجية يؤدى إلى إزالة هذه الطبقة ويجعل هاتفك أكثر عرضة للخدوش2- منتجات تنظيف المنزل: استخدام منتجات التنظيف المنزلية أيضًا مثل: منظفات المطبخ، أو الأرضية في تنظيف شاشة الهاتف من شأنه أن يؤثر بشكل بالغ على شاشة الهاتف، لاحتواء بعض هذه المنتجات على تركيبات كيميائية قوية، وقد تتسرب إلى المكونات الداخلية للهاتف مما يتسبب فى ضرر أكبر3- الخل: يمكن أن يكون له تأثير بالغ عند استخدامه لتنظيف شاشة الهاتف، حيث يتسبب فى إزالة الطلاء الواقى للشاشة، ومع ذلك يمكنك استخدام محلول مخفف منه – مزيج بنسبة 50/50 من الخل والماء المقطر – لتنظيف أجزاء أخرى من الهاتف مثل: الجانبين والخلفية4- المناديل المبللة: تحتوي هذه المناديل عادةً على نسبة كحول، ونظرًا لأن العديد من شاشات الهواتف الحديثة تحتوى على طبقة واقية فيمكن للكحول أن يزيل هذه الطبقة بشكل أسرع بمرور الوقت، ما يجعل هاتفك أكثر عرضة للخدوش5- الهواء المضغوط

بطبيعة الحال يعتبر الهاتف حساسًا لكل عوامل الضغط الخارجية، لذا تجنب توجيه الهواء الخارج من أجهزة الضغط – عادةً تستخدم لطرد الغبار من أجهزة الكمبيوتر – نحو شاشة الهاتف.

وهذا الضغط الموجه بغرض تنظيف شاشة الهاتف من شأنه أن يتسبب فى بعض الأضرار، خاصة لمنفذ سماعة الميكروفون فى الأعلى.

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6- مزيل المكياج

يمكن أن يُشكل ضررًا بالغًا عند استخدامه لتنظيف شاشة الهاتف، بسبب بعض المواد الكيميائية التى تدخل فى تصنيعه، والتى يمكن أن تسبب ضررًا لشاشة أى جهاز إلكتروني.

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7- المناديل الورقية والأقمشة الخشنة

قد تكون وسيلة مناسبة لتنظيف شاشة الهاتف، ولكن قد يتسبب الاحتكاك الشديد أثناء تنظيفك لشاشة الهاتف فى تلفها أو خدشها، لذلك تعامل مع الشاشة برفق ولطف أثناء تنظيفها.

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كيفية تنظيف شاشة الهاتف: يصعب منع ظهور بصمات الأصابع على شاشة الهاتف، والطريقة الأكثر أمانًا والأكثر فاعلية لمسح بصمات الأصابع من على الشاشة هى استخدم الماء المقطر لترطيب قطعة قماش قطنية ثم مسح الشاشة بلطف فى اتجاه أفقى أو عمودي.

ويمكن استخدام هذه الطريقة فى تنظيف الجزء الخلفى، والجوانب، كما يمكن استخدام منتجات مثل: Swipe Wipes أو Whoosh لإزالة أى بقع على الشاشة.

ولإزالة الرمل والغبار يمكنك وضع شريط لاصق على منافذ الهاتف، مثل: السماعة الخارجية لامتصاص أى رمل أو غبار قد يكون عالقًا فى هذه المنافذ، وبالنسبة إلى ثقوب السماعات الصغيرة التى يتعذر الوصول إليها يمكنك استخدام بعض الأدوات المخصصة للوصول لهذه المنافذ الصغيرة.