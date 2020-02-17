مواصفات و مميزات Galaxy S20 Ultra و التعليق على السعر

اعلنت سامسونج عن عائلة هواتف S20 اعلنت سامسونج عن هاتفها الأقوى Galaxy S20 Ultra. الذي هو S20 العادي و لكن اقوى بمراحل طبعاً. هاتف سامسونج الجديد هو المزيج الأمثل بين الكاميرا و المواصفات و المميزات. مع وجود عيوب قليلة و ضعيفة. لكن التساؤل المهم هل هو افضل هاتف رائد حتى الآن؟. هل يستحق سعره ؟. هذا المقال لنناقش الهاتف و سعره و مواصفاته و مميزاته. و هل يستحق سعره ام لا.

مواصفات Galaxy S20 Ultra

المعالج Qualcomm snapdragon 865 / Samsung Exynos 990 الشاشة بحجم 6.9 بوصة من نوع Dynamic AMOLED بدقة 1440×3200 بمعدل تحديث 120Hz و دعم HDR10+ ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12GB أو 16GB من نوع IPDDR5 ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB أو 256GB أو 512GB الكاميرات الخلفية رباعية الكاميرا الأساسية بدقة 108MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/3.6 و هي كاميرا Periscope لتقريب بصري حتى 10x الكاميرا الثالثة بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 نوعها Ultrawide الكاميرا الرابعة بدقة 0.3MP و فتحة f/1.0 و هي كاميرا TOF ثلاثية الأبعاد الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 40MP و فتحة عدسة f/2.2 البطارية بطارية بسعة 5000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt

مميزات Galaxy S20 Ultra

الأداء

نفس الذي كنا قد قلناه عن هاتفي S20 و S20 Plus يمكن تكراره هنا. الأداء الذي سيكون لا غبار عليه. و ذلك يرجع للمعالج المستعمل في الهواتف. معالج Qualcomm snapdragon 865 القوي يعدك بتجربة عالية في الأداء سواء مع الألعاب او حتى المهام المتعددة. و نفس الكلام ينطبق على معالج Samsung Exynos 990 و ارقام الـBenchmarks قد اعطت تنبؤاً عن الأداء القوي

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يصحب المعالج ذاكرة وصول عشوائي قوية من نوع IPDDR5 هذه الذاكرة ستساعدك على استعمال هاتفك بأعلى اداء ممكن و افضل استعمال بدون مشاكل. الذاكرة الحديثة ستكون قوية جداً لهاتفك. و ستجعل تعدد المهام امراً هيناً بالنسبة لقوة الهاتف. مع ذاكرة من نوع UFS 3.0 التي ستجعل نقل البيانات افضل و اسرع من اغلب الهواتف. هذه نقطة ايجابية اخرى لأداء الهاتف.

دعم الـ5G

و لو ان الهاتف لن يدعم 5G في الدول العربية و لكن هذه ميزة لا يمكن نكران اهميتها على هاتف مثل Galaxy S20 Ultra. الهاتف يحمل ما يجعله اقوى هواتف 2020. و بدعم 5G فإن نقاط قوة الهاتف لا يمكن التغافل عنها. و ذلك لأهمية دعم تقنيات الإتصال الجديدة. تقنية الجيل الخامس ستتيج لك مكالمات قوية و جيدة. و سرعات انترنت مرتفعة كذلك.

البطارية و سرعة الشحن

ميزة اضافية في هذا الهاتف هي بطاريته العملاقة. بطارية بسعة 5000mah تكفي ليوم كامل و اكثر من الإستخدام. اضف الى ذلك انها تشحن بسرعة 45Watt مما يجعلها ممتلئة بالكامل خلال اقل من ساعة. في 58 دقيقة تحديداً. الفكرة هنا ان الهاتف يحقق مطلبين مهمين جداً للعديد من المستخدمين. المطلب الأول هو الحجم الكبير للبطارية. التي تكفي لأكثر من يوم في الإستعمال. بينما المطلب الثاني هو سرعة الشحن. لتحصل على وقت كبير من الإستعمال. مع وقت شحن اقل.

الشاشة

هل اكرر نفس الكلام عن الشاشة؟. شاشة الهاتف فوق الهائلة. الشاشة من نوع Dynamic AMOLED تعدك بألوان واضحة و قوية. و تفاصيل غنية جداً. و ستناسبك الشاشة لعرض اي محتوى اياً كان نوعه اياً كانت تفاصيله. و اضف الى ذلك فسامسونج تستعمل معدل تحديث 120Hz في شاشة هواتف S20 Ultra. معدل التحديث العال سيجعل الهاتف اكثر سلاسة و اكثر سرعة في الإستعمال و الإستجابة فتكون هذه نقطة ايجابية اخرى يحملها الهاتف.

الكاميرات

كما تحدثنا عن كاميرات S20 و S20 Pro سنتحدث هنا عن الكاميرات بالتفصيل. من جديد المؤتمر كان ببث مباشر من خلال هواتف S20. لم تستعمل الشركة اي كاميرات اخرى. الكاميرا كانت هي مركز ثقل المؤتمر و سنتحدث عن التطوير في الكاميرا في فقرات منفصلة ايضاً

دقة 8K

تقريباً نفس الكلام الذي سبق و ذكرناه في مقالنا عن الـS20 و الـS20 Pro سنذكره هنا. التصوير بجودة 8K سيساعدك على تصوير فيديو عالي الدقة و عالي التفاصيل. يمكنك اخذ اي اطار من الفيديو و استعماله كصورة عالية الجودة. الجودة العالية من الكاميرات ستساعدك على تصوير مقاطع فيديو عالية الجودة و التفاصيل بدون مشاكل. بل انه لا هاتف آخر تقريباً يستطيع التصوير بهذه الدقة التي يمكن للهاتف التصوير بها

دقة عالية و كاميرا اساسية قوية

الكاميرا الأساسية بدقة 108MP. الكاميرا الخلفية الأساسية تأتي بهذه الدقة لتصبح صورك التي تخرج من الكاميرا عالية الجودة, مليئة بالتفاصيل. واضحة و قوية. تقول سامسونج في مؤتمرها بأنك يمكنك قص اي جزء من الصورة بعد تصويرها و استعمالها كصورة اخرى بدون فقد جودة. بدون ان تظهر اي مشاكل في الصورة. الرقم الهائل الذي تستعمله سامسونج في كاميرتها سبق و ان ظهر في كاميرا هاتف Xiaomi Mi Note 10 و التي كان ينقصها معالجة الصور لإكتمال التوليفة. فهل معالجة سامسونج للصور جيدة ؟.

اوضاع التصوير المختلفة

كنقطة قوة اخرى. موجودة في هواتف S20 ايضاً. التصوير بأكثر من وضع في نفس الثانية. يمكنك بهذه الميزة التقاط صورة بالكاميرا الأساسية مع صورة بالكاميرا الـUltrawide و صورة بالتقريب البصري و صورة Portrait بنفس الوقت من خلال هذه الميزة. فاذا كنت لا تدري اي وضع تصوير افضل لهذه الصورة فهذه الميزة خادمة لك

تقريب بصري حتى 100X

بدأت شركة هواوي في هاتف Huawei P30 pro صيحة جديدة للتقريب البصري. فكان الهاتف يقدم تقريب مركب حتى 50X بفقد بسيط في التفاصيل ليخرج صوراً عالية الجودة و عالية الدقة ايضاً رغم التقريب البصري. سامسونج تنضم لهذه الصيحة بداية من S20 بالتقريب البصري حتى 30X و الآن S20 Ultra و التقريب البصري حتى 100X. تطلق سامسونج على هذا التقريب اسم Space Zoom. و هو اسم منطقي نسبة لما يمكن لهذا التقريب فعله

عيوب Galaxy S20 Ultra

النسخة التي تدعم 5G لن تصدر في الدول العربية

لا يحمل مدخل سماعات خارجية 3.5mm

سعر Galaxy S20 Ultra

سعر الهاتف رسمياً هو 1400 دولار امريكي. قد صدر في مصر للحجز المسبق بسعر 21 الف جنيه مصري. اي انه ارخص بحوالي 900 جنيه مصري من السعر العالمي. بالنظر الى السعر فإن الهاتف ليس مقدماً لمستخدم عادي لأنه مرتفع جداً. و لكنه مقدم الى من يتمسك بالتصوير بشكل كبير. و الكاميرا هي كل ما يهمه في الهاتف. و لكن السؤال الأهم هل التحديث لهذا الهاتف يستحق السعر ؟. من رأيي و من وجهة نظر بيئية بعض الشئ فإن التحديث لهذا الهاتف ليس ذا اهمية كبري اذا كان التحديث من هواتف Galaxy S10 او ما بعد ذلك. لكن اذا كنت تمتلك احد هذه الهواتف لن تحتاج الى التحديث بشكل كبير و لن يكون التحديث ذا فائدة عظمى. فيما عدا الكاميرات بالطبع