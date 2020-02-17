أفضل قنوات يوتيوب التقنية في 2020

سنقدم اليوم لكم مجموعة من قنوات يوتيوب التقنية والتي تستحق المتابعة والإهتمام بها في عام 2020 حيث أن هذه القنوات تقدم كل ماهو جديد في عالم التقنية ومفيدة للغاية لكل المهتمين بعالم التقنية ومتابعة الجديد فيها، قائمة القنوات التي سنقدمها اليوم ستضم قنوات غريبة وبالطبع قبل كل هذا لا تنسوا الإشتراك ومتابعة قناتنا على اليوتيوب من خلال هذا الرابط.

أهم قنوات يوتيوب التقنية في عام 2020 :

بالطبع هناك الكثير من القنوات الخاصة بالتقنية من ضمن قنوات يوتيوب المتنوعة وهي جميعاً تستحق المتابعة لأن أي شخص يأخذ من وقتها جزءاً لصناعة محتوى هادف ومفيد فهو يستحق المتابعة بالطبع والقنوات التي سنذكرها اليوم هي التي تقدم أموراً مميزاً مختلفة ولهذا فمن المفيد للغاية متابعتها ولا نقصد التقليل من اي قناة أخرى وبالطبع هي رؤيتي الشخصية كمحرر في موقع عرفني. كوم.

ربما لا تعرف هذه المعلومة ولكن في الحقيقة فإن Linus وقناته ومحتواه التعليمي الخاص بالتقنية هو واحد من اقدم المحتويات التقنية ضمن قنوات يوتيوب على الإطلاق، هو شخص كندي مهتم للغاية بالتقنية وبدأ منذ زمن يتجاوز العشر سنوات وربما أكثر من خلال قناة لشركة الكومبيوتر التي كان يعمل بها ثم قام بشراءها وبشراء الشركة التي كان يعمل بها بعدما إنتشر بشكل كبير.

يمكنك القول بأن Linus واحد من الأشخاص الذين لا يجاملون بل يهاجمون بشكل مستمر ونصائحه تكاد تكون صحيحة ومفيدة بشكل عام، تمكن مؤخراً من كسر حاجز ال10 مليون مشترك، كما أنه يتميز بطريقة فكاهية للغاية في شرح وتوصيل المعلومات.

بالنسبة لي شخصياً فهو يأتي فالمرتبة الثانية بعد Linus، يمتاز Marques بطريقة ممتازة للغاية في عرض المحتوى بالإضافة إلى مستوى عالي جداً ويكاد يكون إحترافي يوازي قنوات التلفاز العملاقة في تصوير المحتوى وهو من جعل صناعة المحتوى التقني على اليوتيوب شائعة ومنتشرة.

بدأ Marques Brownlee منذ أن كان مراهقاً أقل من 15 عاماص من أكثر من عشر سنوات مضت واليوم يقف فوق حاجز ال10 مليون مشترك بقليل ليكون أول قناة تقنية تكسر هذا الحاجز حتى قبل قناة Linus.

والآن لنترك القنوات الشخصية قليلاً والمحتويات السريعة ونتوجه إلى محتوى إحترافي يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد حتى تتمكن من تقديمه ومتابعته والإستمرار فيه.

فريق Hardware Unboxed يقدم محتوى تقني متعلق بعتاد الكومبيوتر والألعاب مميز للغاية ويمكننا القول بكل بساطة وسهولة أنهم معمل متخصص في التحليل التقني لكل قطع العتاد وهم المصدر الذي أعتمد عليه في الكثير من قرارات الشراء الشخصية الخاصة بي ومحولاتي للإهتمام والحصول على أحدث المعلومات فيما يتعلق بعتاد الكومبيوتر.

تمتاز هذه القناة بتقديم الكثير من المحتويات التقنية المتنوعة والمميزة بالإضافة إلى جودة عالية في التصوير والمونتاج مما يجعل مشاهدة الفيديوهات على هذه القناة متعة كبيرة للغاية، بالطبع أنصح الجميع بمتابتعها وهو أحد الشخصيات التي سيزداد نجاحها في الفترة القادمة.

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فريق هذه القناة متخصص بشكل كبير في تحليل أداء الألعاب المختلفة على مختلف المنصات المنزلية المتنوعة من البلايستيشن والإكس بوكس وأجهزة الكومبيوتر بالطبع وهم يقدمون تحليلاً دقيقاً ومميزاً للغاية لا توجد أي قناة أخرى تقدم تحليلاً مقارب له في الجودة والدقة.

القناة إحترافية للغاية وموجهة بشكل كبير للتقنين المهتمين بأدق التفاصيل.

هذه القناة تهتم بالتصوير بشكل كبير وخاص وتعتمد بشكل كبير على توجيه محتواها ناحية مصوري الفيديو التقنيات والأدوات المختلفة التي يمكنهم أن يستخدموها لتحسين من أداءهم وإنتاجهم بشكل كبير .

تمتاز هذه القناة بالتصوير المميز والفريد من نوعه وهو يقدم محتوى بسيط سهل المتابعة يمكنك متابعته وأنت تأكل أو دون أن تعطيه الكثير من الإهتمام، أهم ما يقدمه من محتوى هو جولة الغرف أو Room Tour Project وهو يستعرض غرف الألعاب وغرف الكومبيوتر الخاصة بالمشاهدين ويمكنك المشاركة فيها بسهولة.

أيضاً يقدم سلسلة مشهورة ومحبوبة حيث يقدم قطع تقنية أقل من 50 دولار كمثال يمكنك شراءها للمناسبات وغيرها.

إن كنت مثلي من محبي لوحات المفاتيح الميكانيكية وكنت ترغب في شراء واحدة جديدة يمكنك بسهولة متابعة هذه القناة التي تهتم بشكل كبير بالمحتوى الموجه إلى محبي لوحات المفاتيح والأمور المختلفة فيها والأ،واع المختلفة والتصميمات الجديدة وغيرها من الأمور.

كانت هذه قائمة من أفضل قنوات يوتيوب التي أتابعها بشكل شخصي وأهتم بمتابعة كل جديد منها في عالم التقنية تحديداً وهي مصادر ممتازة لكل من يبحث عن طريقة لمتابعة اليوتيوب والإهتمام به والإستفادة منه حقاً.

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