تكنولوجيا: Sharp تعلن عن هاتف Aquos R5G بمعالج Snapdragon 865 ودعم تسجيل فيديو 8K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Sharp رسمياً اليوم عن هاتف Aquos R5G الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 865 ويدعم تسجيل فيديو بدقة 8K، كما يتميز بتصميم نتوء القطرة مع جودة عرض QHD بلس في الشاشة.

كشف اليوم رسمياً عن إصدار جديد من هواتف 5G، والذي قدم من شركة Sharp بعنوان Aquos R5G، ويتميز الهاتف بحجم 6.5 إنش في شاشة IPS، التي تدعم جودة عرض QHD بلس، كما تدعم معدل تحديث 120Hz، ويضم نتوء القطرة في الشاشة كاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويضم هاتف Aquos R5G مكبرات صوتية ستريو، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، تضم مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، مع OIS، ومستشعر أخر بدقة 12 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto وOIS، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 48 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة، بينما يأتي المستشعر الأخير ToF.

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كما يدعم هاتف Aquos R5G رقاقة معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، بينما يدعم سعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.0، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر microSD.

أيضاً ينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 10، مع بطارية بقدرة 3730 mAh، ويدعم الهاتف معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، كما يزن الهاتف 189 جرام، ومن المقرر أن يتوفر بألوان الأسود، الرمادي إلى جانب اللون الأزرق، أيضاً لم تكشف شارب عن سعر الهاتف، لكن من المقرر أن يتوفر في السوق الياباني في ربيع هذا العام.

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