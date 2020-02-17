Nubia تُلغي خططها لـ MWC 2020، وسيتم الإعلان عن Nubia Red Magic 5G محليًا

فاطمة أيت طالب - دبي - كما يعلم الجميع على الأرجح، فقد تم إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 الذي كان من المقرر في الأصل أن يُعقد في أواخر هذا الشهر. لقد إنسحبت الشركات واحدة تلو الأخرى، وفي النهاية ألغت الهيئة المنظمة الحدث بالكامل كنتيجة مؤسفة لتفشي فيروس كورونا في الصين.

أحد آخر المشاركين الباقين الذين أعلنوا عن إنسحابهم من المؤتمر هي العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE. في الواقع، لقد نشرت هذه العلامة التجارية الصينية بيانًا في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo تؤكد فيها أنها تحترم قرار هيئة GSM Association، وقررت نتيجة لذلك تأجيل الإعلان عن الهاتف Nubia Red Magic 5G.

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بدلاً من برشلونة حيث كان من المفترض أن يتم عقد المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، سيتم الكشف عن الهاتف Nubia Red Magic 5G والذي سيكون أول هاتف يضم شاشة بمعدل تحديث 144Hz في الصين. ومع ذلك، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد الإعلان الرسمي الجديد عن الهاتف لأن الشركة تعيد تجميع صفوفها وتضع خططًا جديدة.