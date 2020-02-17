صور حاسوبية جديدة تستعرض لنا تصميم الهاتف Galaxy A70e من مختلف الزوايا

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد بدأت شركة سامسونج بتحديث سلسلة هواتف Galaxy A Series منذ فترة، وقد قامت الشركة بالفعل بالكشف رسميًا عن كل من Galaxy A71 و Galaxy A51 و Galaxy A01. ومع ذلك، يبدو أن شركة سامسونج تخطط لإطلاق هاتف جديد ينتمي لنفس السلسلة يُدعى Galaxy A70e. وكما يوحي إسمه، فهذا الهاتف سيأتي بمواصفات تقنية أدنى من تلك المستخدمة في الهاتف Galaxy A70 الحالي، ولكنه سيكون متوفرًا بسعر أرخص.

أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم على تسريب يستعرض لنا نموذج حاسوبي ثلاثي الأبعاد يكشف لنا عن تصميم الهاتف Galaxy A70e من مختلف الزوايا. وكما تلاحظون، فهذا الهاتف سيضم قطعًّا صغيرًا على شكل قطرة ماء في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، وسيضم ثلاث كاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية إلى جانب مستشعر بصمات الأصابع.

Advertisements

هذه التسريبات الجديدة تكشف لنا كذلك أن الهاتف Galaxy A70e سيضم منفذ MicroUSB في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ مكبر الصوت، بينما سيتواجد منفذ السماعات 3.5mm في الجزء العلوي من الهاتف. للآسف، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن حول الهاتف Galaxy A70e، ولكن من المرجح أن نحصل على المزيد من التفاصيل حوله في المستقبل المنظور.