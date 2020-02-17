شاهد Galaxy Z Flip يخضع لإختبارات الصلابة، والشاشة تُخدش مثل البلاستيك

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي الجديد يُعتبر واحدًا من منتجات سامسونج الأكثر تميزًا في العقود الأخيرة. هذا الهاتف يأتي كذلك مع طبقة Ultra Thin Glass والتي كان من المتوقع أن تُحسن من مقاومة شاشة الهاتف للخدوش. ومع ذلك، الإختبارات أظهرت عكس ذلك.

أجرى اليوتيوبر الشهير Zack Nelson من قناة JerryRigEverything إختبارات المتانة الخاصة به للهاتف Galaxy Z Flip، وأظهرت الإختبارات أن طبقة Ultra Thin Glass تُخدش في المستوى الثاني من مقياس Mohs. في المستوى الثالث أصبحت الخدوش أعمق بشكل ملحوظ. الخدوش تظهر في المستوى 5 أو 6 من مقياس Mohs في الشاشات المصنوعة من الزجاج، وهذا ما يعني بأي حال من الأحوال أن شاشة Galaxy Z Flip غير مصنوعة من الزجاج.

Advertisements

أوضحت شركة سامسونج أن الشاشة تحتوي بالفعل على طبقة بلاستيكية واقية في الأعلى على غرار Galaxy Fold ويجب أن ” يتم التعامل معها بعناية “. بالإضافة إلى ذلك، أكدت شركة سامسونج أنها ستوفر لملاك Galaxy Z Flip واقي مجاني خاص للشاشة في متاجر محددة ومتاجر التصليح UBreakiFix. سيتم تثبيت هذه الطبقة الواقية بإستخدام المعدات المناسبة. كما تمنح الشركة للأشخاص الأوائل الذين قاموا بشراء الهاتف إمكانية إستبدال الشاشة في المرة الأولى مقابل 119 دولار أمريكي فقط.

عمومًا، يمكنكم مشاهدة مقطع الفيديو أدناه لمعرفة المزيد من التفاصيل حول مدى قدرة الهاتف Galaxy Z Flip على التحمل :