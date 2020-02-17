تكنولوجيا: Realme تستعد لإطلاق إصدار جديد منخفض التكلفة من هواتفها الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد إصدار جديد من هواتف Realme الذكية بعد أن أعتمد في Bluetooth SIG مؤخراً، وهو أحد إصدارات الشركة منخفضة التكلفة، الذي يأتي لاحقاً بكاميرة ثلاثية وبطارية بسعة أكبر.

قدمت شركة Realme هاتف Realme C3 في بداية هذا الشهر، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من هواتفها منخفضة التكلفة.

ولقد رصد هاتف Realme المرتقب في قاعدة بيانات Bluetooth SIG، والذي يأتي بنموذج رقم RMX2020، كما يضم رقاقة MT6769 أو Helio X20.

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أيضاً أكدت التسريبات على إعتماد هذا الإصدار رسمياً في أكثر من وكالة بالفعل إستعداداً للإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة، ومن المقرر أن يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro ولعمق التصوير أيضاً.

كما يأتي هاتف Realme منخفض التكلفة بشاشة 6.5 إنش، تدعم جودة عرض FullHD، كما يضم كاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل، وتشير بعض التوقعات إلى أن هذا الإصدار ينطلق إلى الأسواق بعنوان Realme C3i.

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