تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن هاتف Galaxy A70e بكاميرة ثلاثية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد لإصدار جديد من هواتف سامسونج يعرف بهاتف Galaxy A70e، والذي يتميز بكاميرة خلفية ثلاثية، وشاشة بحجم 6.1 إنش.

قدمت العملاق الكوري هاتف Galaxy A70 في شهر مارس من العام الماضي، ومن ثم كشفت لاحقاً عن هاتف Galaxy A70s، ومن جديد تستعد سامسونج لإطلاق إصدار جديد من هذه السلسلة قريباً.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدارها الجديد منخفض التكلفة Galaxy A70e قريباً، والذي يأتي وفقاً للصور ثلاثية الأبعاد التي نشرت مؤخراً بنتوء القطرة في الشاشة التي تتميز بحجم 6.1 إنش، كما تظهر الإطارات بوضوح في محيط الشاشة.

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كما تكشف الصور عن مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية لهاتف Galaxy A70e، أي بعكس تصميم هاتفي A70 وA70s الذي تميز بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، أيضاً يضم هذا الإصدار منفذ micro-USB كبديل لمنفذ USB C في الإصدارات السابقة.

أيضاً يأتي هاتف Galaxy A70e بمكبرات صوتية grill في الجزء السفلي، مع مدخل 3.5 مم للسماعات، كما تصل قياسات الهاتف إلى 156.8 في 76.45 في 9.35مم، وتأتي الإعدادات الثلاثية للكاميرة الخلفية بتصميم رأسي، لذا نترقب مزيد من التسريبات لتفاصيل أكثر حول مواصفات هذا الإصدار وموعد الإعلان الرسمي.

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