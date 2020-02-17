الفيسبوك تُحاول الإنقضاص على Pinterest مع تطبيقها الجديد Hobbi

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تبحث عن طريقة لجمع الأفكار أو تخزين بعض النتائج المفضلة لديك على الإنترنت، فمن المحتمل أن تكون Pinterest مكانًا جيدًا للبدء. ومع ذلك، يبدو أن الفيسبوك تقوم حاليًا بمحاولة للتغلب على Pinterest عن طريق شيء خاص بها، فقط قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق تطبيق جديد يُدعى Hobbi.

هذا التطبيق الجديد يُشبه تطبيق Pinterest بمعنى أنه يُتيح للمستخدمين توثيق وجمع الأفكار لهواياتهم أو إلهاماتهم أو أفكارهم للمشاريع القادمة. سيسمح أيضًا للمستخدمين بتنظيم المحتوى في مجموعات تتألف من صور ومقاطع فيديو، مع ميزة إضافية تتمثل في القدرة على تتبع حالة البرنامج على مدار فترة زمنية.

ومن المثير للاهتمام أن نجد تطبيق Hobbi غير مرتبط بالفيسبوك لأنه لا يوجد مكون للتواصل الاجتماعي داخل التطبيق. وكما أوضح موقع TechCrunch، فإن هذا يجعل التطبيق يبدو وكأنه مُنظم رقمي من نوع ما بدلاً من أن يكون امتدادًا للفيسبوك أو تطبيقًا للتواصل الاجتماعي.

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ومع ذلك، من غير الواضح ما مدى توافر تطبيق Hobbi في الوقت الراهن. كما هو الحال بالنسبة لمشاريع الفيسبوك التجريبية، فهذا التطبيق سيكون متوفرًا في بعض المناطق فقط، مما يعني أن هناك إحتمالاً أن لا يكون متوفرًا على نطاق واسع، على الأقل في الوقت الراهن. وأيضًا، لسنا متأكدين من أهداف الفيسبوك على المدى الطويل للتطبيق، ولكن من المفترض أن ذلك سيعتمد إلى حد كبير على مدى أدائه.