إنستاجرام تُفسر لماذا لم يتم إصدار تطبيق خاص للوحيات iPad حتى الآن

فاطمة أيت طالب - دبي - في هذه الأيام، من المألوف أن نرى المطورين الذين يقومون بإنشاء تطبيقات لهواتف iPhone يقومون كذلك بإنشاء نفس هذه التطبيقات للوحيات iPad، ما لم يكن هناك سبب محدد للغاية يمنعهم من القيام بذلك بسبب عدم ملاءمة التطبيق للجهاز اللوحي. ومع ذلك، لسنوات، كان الكثيرون يتساؤلون عن السبب الذي يمنع إنستاجرام من إصدار تطبيقها للوحيات iPad.
وفقا لتغريدة من
من موقع The Verge، فيبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة إنستاجرام أوضح سبب عدم توفر تطبيق إنستاجرام للوحيات iPad حتى الآن. ووفقا لما ذكره الرئيس التنفيذي، فيبدو أن الشركة مشغولة جدًا بمشاريع أخرى لم تتح لها الوقت للتركيز على إنشاء تطبيق للوحيات iPad حتى الآن.
He also said Instagram “would like to build an iPad app.”— Chris Welch (@chriswelch) February 15, 2020
“But we only have so many people, and lots to do, and it hasn’t bubbled up as the next best thing to do yet.”
The iPad is 10 years old. Maybe by the time it’s 20, then?
وقد نُقل عنه قوله إن إنستاجرام ” ترغب في إنشاء تطبيق لـ iPad “. ومع ذلك، أضاف قائلاً : ” لكن لدينا الكثير من الناس، والكثير للقيام به، ولم يظهر الأمر بإعتباره ثاني أفضل شيء نفعله بعد “. بناءً على التعليقات، يبدو أن الكثير من الناس لا يوافقون على محتوى هذا البيان.
عمومًا، بناءً على هذه التصريحات، فلا يبدو أن إنستاجرام تعتزم تطوير تطبيق خاص للوحيات iPad بعد، لذا إذا كنت تأمل أن يتغير الوضع في العام 2020، فقد تشعر بخيبة أمل. في غضون ذلك، نعتقد أنه سيتعين عليك الإستمرار في إستخدام هاتفك إذا كنت تريد إستعراض إنستاجرام على جهازك المحمول.
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