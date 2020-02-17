شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حيلة ذكية تتيح لك العثور على صورك بهواتف أيفون فى ثوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالبا ما يكون البحث عن صورة ما في ملف الصور في جهاز "آيفون" صعب للغاية، لكن شركة أبل ابتكرت طريقة عبقرية تساعد المستخدم في العثور على أي صورة بسهولة وفي ثوان معدودة، وبحسب الخدعة، أو الأداة التي طورتها "أبل" للبحث عن الصور، فإنه يمكن استخدام كلمات رئيسية في البحث، مثل البحث عن الصور في جوجل، فعلى سبيل المثال يمكن البحث عن كلمات مثل "بحيرة" أو "كلب" أو "جبنة".

وما أن تضع الكلمة للبحث عن الصورة حتى تظهر كل الصور ذات العلاقة بالكلمة الرئيسية المستخدمة في عملية البحث، حسبما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

ويعود السبب في ذلك إلى أن "أبل" صممت تطبيق الصور الخاص بها بحيث يتعرف أو يستشعر الأشياء بواسطة تكنولوجيا خاصة.

وبسبب تلك التقنية، فإنه يمكن للمستخدم أيضا البحث عن أحداث أو فعاليات معينة، مثل حضور حفلة موسيقية، حيث تلجأ الخدعة من "أبل" إلى البحث في الوقت أو التاريخ والموقع في الصور الموجودة في ملف الصورعلى الجهاز.

ويمكن أيضا البحث حسب الموقع، فبمجرد إدخال اسم المكان أو الموقع، كأن يكون اسم مدينة مثل "دبي" أو أو "القاهرة" أو "الرياض"، فإن التطبيق يتعقب كل صورة بحسب الموقع المذكور.

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خطوات البحث

في البداية، افتح تطبيق الصور على جهاز آيفون، ثم اضغط على زر بحث في الزاوية السفلى اليمنى، حيث توجد أيقونة عدسة التكبير.

ثم ببساطة اطبع اسم المكان، أو كلمة البحث أو حتى اسم الشخص الوارد في الصورة، حتى يستخرج التطبيق كل الصور ذات العلاقة.

وهذا لا يعني، بالتأكيد، أن شركة "أبل" تتجسس على صورك، فالعملية كلها تجري على الجهاز فقط، وبالتالي فلا توجد أي مخاطرة في أن يشاهد موظف في "أبل" صورك على الجهاز.

وتقول الشركة إنه عندما يبحث المستخدم عن صوره في جهازه، فإن عملية التعرف على الوجوه والأماكن تتم على الجهاز وحده، ولا يتم إرسالها إلى خوادم "أبل" على الإطلاق.