الكشف عن سعر جهاز «بلاي ستيشن 5»

كشفت تقارير صحفية عالمية عن السعر المتوقع أن تطرح به شركة "سوني" اليابانية منصة الألعاب الشهيرة "بلاي ستيشن 5". وأشار التقرير الوارد في موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن سعر منصة "بلاي ستيشن 5" سيكون أقل من جهاز "بلاي ستيشن 4 برو". وأوضحت التقارير أن جهاز "بلاي ستيشن 5" سيتم دعمه بوحدة معالجة مركزية جديدة "أيه إم دي زين 2" المدعومة بتقنية تتبع الأشعة وتقنية الصوت ثلاثي الأبعاد. Advertisements ​ومن المتوقع أن يتم طرح جهاز "بلاي ستيشن 5" بسعر يتراوح ما بين 400 إلى 500 دولار أمريكي. ويبلغ سعر جهاز "بلاي ستيشن 4 برو" حاليا نحو 510 دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تدعم منصة "بلاي ستيشن 5" التشغيل بدقة تصل إلى 8كى، بالإضافة إلى تقنية التشغيل "بلوراي".

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