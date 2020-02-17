شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. رسالة خادعة على واتس آب تزعم اكتشاف علاج لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار الأيام الماضية، اجتاح فيروس كورونا الجديد الفتاك الصين، مما أدى إلى إصابة الآلاف من الناس وأدى إلى حظر السفر بشكل كبير، وتزامنا مع فزع العالم من هذا الفيروس الخطير، بدأ تداول رسالة احتيال متداولة على واتس آب، والتى تدعى اكتشاف علاج للفيروس، والتى تم إرسالها آلاف المرات بين المستخدمين خلال الأيام الماضية.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، تشير الرسالة إلى أن الثوم يمكنه علاج الفيروس، إذ تقول الرسالة: "أعد إرسالها من فضلك، أخبار سارة، يمكن علاج فيروس كورونا فى ووهان بواسطة وعاء واحد من ماء الثوم المغلى حديثًا، إذ أثبت طبيب صينى قديم فعاليته، كما أكد العديد من المرضى أيضًا أن هذا فعال، فكل ما تحتاجه هو ثمانية (8) فصوص من الثوم المفروم و7 (أكواب) من الماء، ثم قم بغلى المكونات، فأكل وشرب ماء الثوم المغلى، سيشعرك بتحسن بين عشية وضحاها، لا تنسى مشاركة الرسالة".



رسالة واتس آب

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وعلقت هيثة الخدمات الصحية البريطانية NHS على هذه الرسالة قائلة: "لا يوجد علاج محدد لفيروس كورونا، إذ تهدف العلاجات الموجودة إلى تخفيف الأعراض بينما يحارب جسمك الفيروس".

وإذا تلقيت الرسالة، فإن واتس آب ينصح بحذفها وعدم إعادة توجيهها إلى أى من جهات الاتصال الخاصة بك، إذ قال: "نحن نوصيك دائمًا بحظر المرسل وتجاهل الرسالة وحذفها، لتجنب تعريض جهات الاتصال لضرر محتم، لذا يرجى عدم إعادة توجيه هذه الرسائل إليهم".

جدير بالذكر اتخذ موقع فيس بوك إجراءات صارمة تجاه المعلومات الخاطئة الخاصة بفيروس كورونا على منصته، والتى تتمثل في حذف المحتوى الذي يتسبب في تضليل المعلومات حول فيروس كورونا، ويأتي الأمر في الوقت الذي تحاول فيه الشركة بشدة إيقاف انتشار العلاجات والأكاذيب الزائفة حول موقع التواصل الاجتماعى.